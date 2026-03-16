  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

۵۰۰ تن برنج در مازندران تامین شد؛ کشیک نوروزی ۴۵۰ نانوایی

ساری - سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران از تأمین اقلام اساسی خبر داد و گفت: پیش از آغاز جنگ، ۵۰۰ تن برنج از انبارهای بازرگانی دولتی وارد استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر دوشنبه در کارگروه آرد و نان استان گفت: هیچ مشکلی در تأمین آرد نانوایی‌های استان وجود ندارد و ذخایر گندم و آرد در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی افزود: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، اکنون از آمادگی مناسبی برخوردار هستیم و موجودی گندم چه در بخش داخلی و چه در حوزه واردات در وضعیت مناسبی قرار دارد.

جعفری با بیان اینکه پیش‌بینی حضور حدود ۱۰ میلیون نفر مسافر در استان انجام شده است، تصریح کرد: بر همین اساس، میزان تأمین آرد استان تا دو برابر تحویل معمول افزایش یافته و اولویت‌بندی لازم برای توزیع انجام شده است.

مدیرکل غله مازندران ادامه داد: مسافران عمدتاً در شهرهای بابلسر تا رامسر مستقر می‌شوند که حدود ۸۵ درصد جمعیت مسافر را شامل می‌شود و روزانه حدود ۵۰ هزار کیسه آرد در استان جابه‌جا شده است؛ به‌گونه‌ای که تا ۱۵ اسفند، ۱۰۰ درصد آرد مورد نیاز این مناطق به نانوایان تحویل شد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ کارخانه‌ای در استان بدون گندم نیست و برای مدیریت شرایط احتمالی، دپوی مناسب آرد نیز انجام شده است.

جعفری با اشاره به مشکلات ایجادشده در ایام جنگ گفت: با وجود فشارهای اولیه ایجادشده و صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها، ۴۵۱ نانوایی کشیک با اعلام آدرس در فضای مجازی معرفی شد که این اقدام نقش مؤثری در کاهش صف‌ها داشت.

وی افزود: در آستانه نوروز و عید فطر و با احتمال افزایش ورود مسافران، تأمین آرد به‌طور کامل انجام شده و آرد ترمیمی نیز برای جبران کسری برخی نانوایی‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تشدید نظارت‌ها گفت: با دستور استاندار و تاکید معاونت اقتصادی، پنج هزار بازدید برنامه‌ریزی شده و فرمانداران شهرستان ها نیز در فرآیند نظارت بر عرضه نان به مردم و مسافران ورود کرده‌اند.

جعفری همچنین از تأمین سایر اقلام اساسی خبر داد و گفت: پیش از آغاز جنگ، ۵۰۰ تن برنج از انبارهای بازرگانی دولتی وارد استان شد که ۳۰۰ تن آن توزیع شده و ۱۳۰ تن نیز در اختیار مباشرین شهرستانی قرار گرفته است. همچنین ۹۰۰ تن شکر با حواله در اختیار مباشرین قرار داده شد.

کد خبر 6776185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها