۵۰۰ تن برنج در مازندران تامین شد؛ کشیک نوروزی ۴۵۰ نانوایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر دوشنبه در کارگروه آرد و نان استان گفت: هیچ مشکلی در تأمین آرد نانواییهای استان وجود ندارد و ذخایر گندم و آرد در وضعیت مطلوب قرار دارد.
وی افزود: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، اکنون از آمادگی مناسبی برخوردار هستیم و موجودی گندم چه در بخش داخلی و چه در حوزه واردات در وضعیت مناسبی قرار دارد.
جعفری با بیان اینکه پیشبینی حضور حدود ۱۰ میلیون نفر مسافر در استان انجام شده است، تصریح کرد: بر همین اساس، میزان تأمین آرد استان تا دو برابر تحویل معمول افزایش یافته و اولویتبندی لازم برای توزیع انجام شده است.
مدیرکل غله مازندران ادامه داد: مسافران عمدتاً در شهرهای بابلسر تا رامسر مستقر میشوند که حدود ۸۵ درصد جمعیت مسافر را شامل میشود و روزانه حدود ۵۰ هزار کیسه آرد در استان جابهجا شده است؛ بهگونهای که تا ۱۵ اسفند، ۱۰۰ درصد آرد مورد نیاز این مناطق به نانوایان تحویل شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ کارخانهای در استان بدون گندم نیست و برای مدیریت شرایط احتمالی، دپوی مناسب آرد نیز انجام شده است.
جعفری با اشاره به مشکلات ایجادشده در ایام جنگ گفت: با وجود فشارهای اولیه ایجادشده و صفهای طولانی مقابل نانواییها، ۴۵۱ نانوایی کشیک با اعلام آدرس در فضای مجازی معرفی شد که این اقدام نقش مؤثری در کاهش صفها داشت.
وی افزود: در آستانه نوروز و عید فطر و با احتمال افزایش ورود مسافران، تأمین آرد بهطور کامل انجام شده و آرد ترمیمی نیز برای جبران کسری برخی نانواییها در نظر گرفته شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تشدید نظارتها گفت: با دستور استاندار و تاکید معاونت اقتصادی، پنج هزار بازدید برنامهریزی شده و فرمانداران شهرستان ها نیز در فرآیند نظارت بر عرضه نان به مردم و مسافران ورود کردهاند.
جعفری همچنین از تأمین سایر اقلام اساسی خبر داد و گفت: پیش از آغاز جنگ، ۵۰۰ تن برنج از انبارهای بازرگانی دولتی وارد استان شد که ۳۰۰ تن آن توزیع شده و ۱۳۰ تن نیز در اختیار مباشرین شهرستانی قرار گرفته است. همچنین ۹۰۰ تن شکر با حواله در اختیار مباشرین قرار داده شد.
