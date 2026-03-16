بیعت اعضای فرهنگستان علوم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند.

مشروح این بیانیه به شرح زیر است؛

محضر مبارک رهبر اندیشمند جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ادام‌الله عزه الشریف

لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا

یقیناً خدا از مؤمنان هنگامی که زیر آن درخت [در منطقه حدیبیه] با تو بیعت می کردند خشنود شد، و خدا آنچه را در دل هایشان بود می دانست، در نتیجه آرامش را بر آنان نازل کرد، و پیروزی نزدیکی را [که پیروزی در خیبر بود] به آنان پاداش داد. (فتح – 18)

با سلام واحترام

ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت پدر حکیم امت، رهبر و مقتدای شهید انقلاب اسلامی آیه‌الله العظمی امام خامنه‌ای، همسر عزیز و خواهر گرامی و همچنین شهادت کودکان و مظلومان غیر نظامی و سرداران و سربازان توانا، مردمی و دلسوز امت، بدینوسیله اعضاء فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام آمادگی برای کمک و ارائه مشاوره ‌های علمی و راهبردی برای پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با هدف استقرار عناصر کانونی تمدن نوین اسلامی همچون عدالت فراگیر، تقویت مولفه‌های ایران قوی، توسعه حکمت دانش بنیان، تامین امنیت فراگیر، تامین استقلال و استقرار نظام‌مند حقوق و کرامت همه شهروندان، با حضرتعالی بیعت می‌کند که در همه عرصه های علم و فناوری و نیز قلمروهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان مشاوری امین در خدمت آن رهبری فرهیخته و تحت هدایت های راهبردی جنابعالی خواهد بود.

رهبر فقید انقلاب اسلامی همواره بر تقویت علم و فناوری کشور تاکید داشتند و لازمه ایران قوی را مرجعیت علمی سرزمین تمدنی ایران می دانستند و می‌فرمودند: "هدف پژوهش قاعدتاً دو چیز است: یکی رسیدن به مرجعیّت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فنّاوری و دوّم حلّ مسائل کنونی و آینده‌ی کشور". بر این اساس ما اعضای فرهنگستان علوم خصوصا در این شرایط جنگ ظالمانه آمریکا و اسرائیل غاصب علیه ملت شریف ایران در هردو حوزه یعنی مرجعیت علمی کشور و حل مسائل مرتبط با پیشرفت ایران عزیز و نیز برای دستیابی به اقتدار علمی و عمق بخشیدن به سرمایه اجتماعی ایران عزیز در خدمت رهبر توانای جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.

بطور حتم جنابعالی که دانش آموخته مکتب پر افتخار رهبر شهید و حکیم انقلاب اسلامی و آگاه‌ترین فرد به مصالح کشور هستید در این مسئولیت خطیر موفق خواهید بود و شاهد استمرار اندیشه‌های والای امامین انقلاب خواهیم بود.

از خدای سبحان عظمت و اقتدار ایران عزیز و عزت جهانی جمهوری اسلامی ایران و صحت و سلامتی رهبر اندیشمند جمهوری اسلامی ایران را خواستاریم.