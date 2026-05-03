به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شبکه اچبیاو مکس که با برنامههای تلویزیونی فوقالعاده قوی و با درامهایی مانند «پیت» و «وظیفه»، کمدیهایی مانند «هکها» و «بازگشت» و مینیسریالهایی مانند «سنت لوئیس» شانس زیادی برای دریافت جوایز امی دارد، برای «خروس» هم در حال جذب مخاطب است که به یکی از رازهای پنهان این فصل بدل شده است. این کمدی جدید که توسط بیل لارنس و مت تارسس ساخته شده با بازی استیو کارل، درباره شور و اشتیاقی است که ریشه در رابطه پدرانه یک نویسنده با دخترش دارد.
استیو کارل که تاکنون در ۱۱ دوره جایزه امی نامزد شده و هربار از دریافت جایزه ناکام مانده، اکنون یکی از بهترین کارهای دوران حرفهای خود را انجام داده است.
کارل که برای بازی نمادینش در نقش مایکل اسکات، در سریال «اداره» شبکه انبیسی، ۶ نامزدی متوالی جایزه امی برای بازیگر نقش اول کمدی را نتوانست به کسب جایزه بدل کند، مدتهاست که به عنوان یکی از بازیگران تلویزیونی شناخته میشود، که نادیده گرفته شده است.
از این بابت او در کنار برخی از بدشانسترین نادیدههای امی قرار میگیرد که شامل آنجلا لنزبری با ۱۸ نامزدی بدون حتی یک برد (همچنان بیشترین تعداد نامزدی در تاریخ امی) دان چیدل (۱۱ نامزدی بدون برد)، کریستن ویگ (۱۰ نامزدی) و باب اودنکرک بازیگر سریال «بهتره با سال تماس بگیری» با ۷ نامزدی بدون برد است.
«خروس» کارل را در نقشی به کار گرفته که رأیدهندگان را حتما جذب خواهد کرد. این نقش کمدی، به شیوههای غیرمنتظره آسیب دیده هم است و وی را در نقش گِرگ روسو، نویسنده پرفروشترین رمانهای هیجانانگیز؛ در نقطه شیرین بین کمدی و درام قرار میدهد.
«خروس» یک نمایش تک نفره نیست و گروه بازیگران مهمی دارد که شامل دنیل ددویلر یکی از محترمترین بازیگران نسل خود است که برای «تیل» و «درس پیانو» نامزدیهای شایسته اسکار را از دست داد، هرچند جوایز بفتا، انجمن بازیگران فیلم و انتخاب منتقدان را به دست آورد.
