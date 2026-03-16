۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

حق مسکن ۳ میلیون تومانی برای تامین مسکن در عمل بی‌اثر است

حق مسکن ۳ میلیون تومانی برای تامین مسکن در عمل بی‌اثر است

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: افزایش حق مسکن کارگری به ۳ میلیون تومان اگرچه روی کاغذ رشد محسوب می‌شود، اما در واقعیت نمی‌تواند نقش مؤثری در تأمین سرپناه ایفا کند.

سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش حق مسکن کارگری به سه میلیون تومان، اظهار کرد: افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان اگرچه روی کاغذ رشد محسوب می‌شود، اما در عمل نمی‌تواند نقش مؤثری در تأمین سرپناه ایفا کند.

وی افزود: امروز حتی کوچک‌ترین واحدهای استیجاری در بسیاری از مناطق تهران نیازمند بودجه‌ای به‌مراتب بیشتر از این رقم هستند و به همین دلیل این حمایت عملاً اثر تعیین‌کننده‌ای در زندگی مستأجران ندارد. حق مسکن فعلی شاید در آمار بزرگ باشد، اما در سفره مستأجر عددی کوچک و کم‌اثر است.

محرمی نمین تأکید کرد: رقم سه میلیون تومان پیش از آنکه به دست مستأجر برسد، در تورم بازار بی‌اثر می‌شود و نمی‌تواند پاسخگوی رشد مستمر اجاره‌بها در تهران باشد. اگر هدف، حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن است، باید سازوکاری طراحی شود که متناسب با تحولات بازار مسکن به‌روزرسانی شود و از ظرفیت داده‌های میدانی فعالان صنفی نیز بهره گیرد.

وی گفت: تصمیم‌سازی در حوزه حق مسکن کارگری نیازمند اتکا به واقعیت‌های بازار اجاره، تحلیل روندهای قیمتی و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، هرگونه افزایش عددی بدون پشتوانه ساختاری، اثرگذاری پایدار نخواهد داشت.

نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان خاطرنشان کرد: اتحادیه مشاوران املاک آمادگی دارد تجربیات عملی و داده‌های میدانی خود از بازار مسکن تهران را برای تصمیم‌سازی‌های دقیق‌تر در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

کد خبر 6776034
زهره آقاجانی

    • Sara IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      یه نفر حرف درست زد ولی کو گوش شنواااااااا....
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      چرا قیمت مسکن در طول یک سال ونیم اینقدر بالا رفته درحالی که در جنگیم قیمتها در حال پایین امدن است حتی سکه وطلا ولی مسکن روز به روز بالا میرود وکسی جلو دار ان نیست

