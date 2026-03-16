به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قدس صبح دوشنبه در مراسم بیعت رسانه‌های استان سمنان با رهبر انقلاب اسلامی در دفتر نماینده ولی فقیه در استان ضمن اشاره به جنگ رمضان بیان کرد: همه اصحاب رسانه استان مانند دیگر اقشار مردم داغدار شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: در کنار این سوگ اما خوشحال هستیم که خبرگان رهبری در تصمیمی مهم و خطیر، فرزند برومند رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای را به رهبری جامعه اسلامی برگزید تا ناامیدی بر معاندان و دشمنان چیره شود.

رئیس انجمن خبرنگاران استان سمنان گفت: امروز اصحاب رسانه استان گرد هم آمده اند تا یکبار دیگر بیعت خودشان را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرده و بگویند که همچنان بر رسالت و عهد خود با نظام هستند.

قدس با بیان اینکه رسانه های استان سمنان همچنین قدردان نیروهای مسلح هستند افزود: نیروهای مومن مسلح انقلاب اسلامی با اقتدار و صلابت پیروزی را به مردم ایران اسلامی هدیه داده اند.

وی همچنین بیان کرد: اصحاب رسانه استان سمنان قدردان مردم بصیر و انقلابی استان است که هر شب با حضورشان در میدان عرصه را برای جولان خائنان و معاندان و دشمنان این آب و خاک تنگ کرده اند.