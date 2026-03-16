بیعت اصحاب رسانه استان سمنان با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان صبح دوشنبه در مراسم بیعت اصحاب رسانه با رهبر معظم انقلاب در دفتر نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن اشاره به جنگ روایت ها بیان کرد: اصحاب رسانه همیشه جلودار و پیشتاز اتفاقات کشور و سربازان عرصه جنگ روایت ها بوده و هستند.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه در تبیین شرایط و حفظ نظام اسلامی ایران رسالتی سنگین برعهده داشته اند افزود: در جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دیماه و جنگ رمضان رسانه ها علیرغم همه محدودیت ها در دسترسی به اینترنت و فضای مجازی شجاعانه در میدان تبیین حاضر بودند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان بیان کرد: رسانه ها همواره شجاعانه در میدان اطلاع رسانی حاضر بوده و سعی کردند با تبیین شرایط و اطلاع رسانی درباره شکست های دشمنان انقلاب اسلامی در خدمت ایران اسلامی باشند.

موسوی نژادیان افزود: رسانه ها همچنین با پوشش حضور معنی دار مردم ایران اسلامی در صحنه مقاومت و ایستادگی به خصوص به واسطه شیطنت های رسانه های معاند و دشمنان ایران اسلامی عرصه را بر ترک تازی معاندان تنگ کنند.

وی با گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز رسانه های استان سمنان با حضور در دفتر نماینده ولی ففیه در استان سمنان بار دیگر بیعت خودشان با رهبر معظم انقلاب اسلامی را به اعلام کرده و بیان می دارند که کماکان بر عهدشان با ولی فقیه زمانه استوار هستند.