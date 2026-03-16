به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح دوشنبه در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت شهرستان سمنان در محل فرمانداری خواستار تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی شد و اظهار داشت: روند خدمت رسانی در روزهای پایانی سال باید به نحو مطلوب ادامه دار باشد.

وی خواستار تشدید نظارت ها بر بازار شد و افزود: نباید هیچ خللی در تامین نیازهای اصلی مردم در شهرستان دیده شود.

فرماندار سمنان با تاکید بر اینکه جمعیت شهرستان طی سال های اخیر رشد داشته است، ابراز داشت: ۲۵ درصد یارانه بگیران استان متعلق به شهرستان سمنان است.

صمیمیان با اشاره به اینکه با توجه به رشد جمعیت باید دستگاه های متولی تمرکز خود را به سمت تامین امنیت غذایی معطوف کنند، تصریح کرد: از این رو تمامی دستگاه های مسئول باید وضعیت بازار را به صورت دقیق مورد پایش قرار دهند.

وی به لزوم راه اندازی بازارچه های عرضه مستقیم کالا تاکید کرد و ادامه داد: تا پایان سال جاری حداقل دو بازارچه عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسب باید در سمنان دایر شود.