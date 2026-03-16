آسیب اماکن فدراسیون ژیمناستیک در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، در پی حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بخش‌هایی از ساختمان اداری فدراسیون ژیمناستیک و آکادمی سردار شهید قاسم سلیمانی دچار آسیب شد.

خوشبختانه در زمان این اتفاق، کارمندان فدراسیون در محل حضور نداشتند؛ اما خسارت جدی به اماکن فدراسیون ژیمناستیک وارد شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به کشورمان مرتکب جنایات جنگی بسیاری شده‌اند و شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که ۵ تن از آنها ژیمناست بودند مصداق بارز این جنایات است.