۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

آسیب اماکن فدراسیون ژیمناستیک در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی 

آسیب اماکن فدراسیون ژیمناستیک در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی آمریکایی بخش اداری ساختمان فدراسیون ژیمناستیک آسیب دید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، در پی حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بخش‌هایی از ساختمان اداری فدراسیون ژیمناستیک و آکادمی سردار شهید قاسم سلیمانی دچار آسیب شد.

خوشبختانه در زمان این اتفاق، کارمندان فدراسیون در محل حضور نداشتند؛ اما خسارت جدی به اماکن فدراسیون ژیمناستیک وارد شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به کشورمان مرتکب جنایات جنگی بسیاری شده‌اند و شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که ۵ تن از آنها ژیمناست بودند مصداق بارز این جنایات است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
