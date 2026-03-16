جلالی: متجاوز باید تمام خسارات وارد شده را جبران کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: ایران در رابطه با حمله به مدرسه میناب با مجامع بین المللی در تماس است.

سفیر ایران در مسکو سپس ادامه داد: امیدی به مجامع بین‌ المللی نداریم. عملا مجمع بین المللی‌ ای باقی نمانده است. طرف متجاوز باید پاسخگوی جنگی باشد که آغاز کرده و موظف است تمام خسارات واردشده را جبران کند.

کاظم جلالی در این مصاحبه افزود: تهران آماده است تا با کشورهای منطقه سازوکارهای امنیتی برای خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد کند.