مراکز معاینه فنی خودرو در اصفهان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی عبداللهی اظهار کرد: در حال حاضر مرکز معاینه فنی تاکسیرانی در استان اصفهان مجوز ارائه خدمات و صدور گواهی معاینه فنی برتر را در اختیار دارد و شهروندان میتوانند برای دریافت این گواهی به این مرکز مراجعه کنند.
وی با اشاره به الزامات مراجعه به مراکز معاینه فنی افزود: رانندگان هنگام مراجعه به مراکز معاینه فنی باید کارت خودرو یا سند مالکیت وسیله نقلیه را به همراه داشته باشند تا فرایند پذیرش و انجام آزمونها بدون مشکل انجام شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به الزامات قانونی مرتبط با معاینه فنی تصریح کرد: مطابق قانون هوای پاک، خودروهای سبک بنزینی تا چهار سال پس از زمان تولید از دریافت گواهی معاینه فنی معاف هستند و پس از این بازه زمانی مالکان خودرو موظف به انجام معاینه فنی خواهند بود.
عبداللهی با تشریح روند انجام آزمونهای معاینه فنی در مراکز مجاز گفت: در فرایند ارزیابی فنی خودروها، مجموعهای از شاخصهای ایمنی و زیستمحیطی از طریق تجهیزات مکانیزه مورد بررسی قرار میگیرد که از جمله آنها میتوان به بررسی وضعیت ظاهری خودرو شامل آینهها، چراغها و برفپاککنها، سنجش میزان آلایندگی، ارزیابی عملکرد سیستم تعلیق و کمکفنرها، کنترل سلامت سیستم ترمز و سایر اجزای ایمنی خودرو اشاره کرد.
وی درباره نرخ خدمات معاینه فنی خودروها و موتورسیکلتها ادامه داد: بر اساس تعرفههای مصوب، هزینه صدور گواهی معاینه فنی برای خودروهای سبک با وزن تا ۱۴۰۰ کیلوگرم ۳۶۳ هزار تومان و برای خودروهای سبک با وزن بیش از ۱۴۰۰ کیلوگرم ۴۰۴ هزار تومان تعیین شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان اضافه کرد: در صورت مراجعه مجدد ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه نخست، هزینه آزمونهای تکمیلی برای خودروهای سبک تا دو آزمون ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای سه آزمون و بیشتر ۵۷ هزار تومان خواهد بود و خدمات معاینه فنی برای موتورسیکلتها در این بازه زمانی رایگان ارائه میشود.
عبداللهی با اشاره به ظرفیت مراکز معاینه فنی فعال در شهر اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر هشت مرکز معاینه فنی خودرو تحت نظارت ستاد معاینه فنی خودروی شهر اصفهان فعالیت دارند که به جز مرکز معاینه فنی راهور که در حال حاضر تعطیل است، هفت مرکز دیگر بهصورت روزانه آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
وی ادامه داد: مرکز معاینه فنی خودرو سبک ارغوانیه واقع در انتهای مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه، مرکز معاینه فنی خودروی سبک لطیفی در خوراسگان، انتهای خیابان سلمان و جنب جایگاه سوخت CNG بهار، مرکز معاینه فنی خودروی سبک تاکسیرانی در بلوار شهید سید حسن نصرالله مقابل پارک فدک و شرکت تعاونی تاکسیرانی و مرکز معاینه فنی خودروی سبک حافظ قطعات در خیابان امام خمینی (ره)، بلوار عطاءالملک از جمله مراکز فعال معاینه فنی خودروهای سبک در این کلانشهر است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان افزود: مرکز معاینه فنی خودروی سبک و موتورسیکلت شفق در ابتدای بزرگراه ذوبآهن، بلوار شفق، مرکز معاینه فنی خودروی سبک و موتورسیکلت جی در خیابان جی، خیابان همدانیان و جنب پایانه مسافربری جی، مرکز معاینه فنی خودروی سبک و موتورسیکلت حمایت در خیابان عاشق اصفهانی، کوی امام خمینی (ره) و مرکز معاینه فنی خودروی سنگین و نیمهسنگین در بلوار شهید سید حسن نصرالله مقابل پارک فدک و جنب شرکت تعاونی تاکسیرانی از دیگر مراکز ارائهدهنده خدمات معاینه فنی در شهر اصفهان به شمار میرود.
وی تأکید کرد: فعالیت مستمر این مراکز با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش آلایندگی خودروها و کمک به بهبود کیفیت هوای شهر اصفهان دنبال میشود و شهروندان میتوانند با مراجعه به این مراکز نسبت به دریافت خدمات معاینه فنی اقدام کنند.
نظر شما