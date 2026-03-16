اشرفی: بیش از ۱۰ هزار شغل در خراسان جنوبی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اشرفی صبح دوشنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه اشتغال خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد شهدا، فرماندهان، دانش‌آموزان شهید و مردم شریف کشور، اظهار کرد: در جلسه قبلی کارگروه که ۳۰ بهمن ماه برگزار شد، ۱۱ مصوبه به تصویب رسید که از این تعداد تاکنون ۹ مصوبه اجرایی شده و اجرای دو مصوبه دیگر نیز به دلیل برخی شرایط و مسائل در روزهای آینده پیگیری و عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین آمار ثبت اشتغال در سامانه ملی رصد افزود: بر اساس آخرین آمار ثبت شده تا تاریخ ۹ اسفند، میزان تحقق تعهد اشتغال استان به ۹۲.۴ درصد رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: از فاصله زمانی ۳۰ بهمن تا ۹ اسفند، تعداد ۸۷۷ فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد ثبت شده است.

اشرفی بیان کرد: در میان شهرستان‌های استان، شهرستان‌های بشرویه، قاین و سرایان بیشترین میزان تحقق اشتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در ثبت اشتغال گفت: در مجموع ۲۷ دستگاه اجرایی در فرایند ثبت و تحقق اشتغال استان مشارکت دارند که عملکرد آن‌ها در سامانه ملی رصد ثبت و ارزیابی می‌شود.

بیشترین اشتغال ایجاد شده توسط نهادهای حمایتی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: بیشترین میزان ثبت اشتغال در میان دستگاه‌ها مربوط به بنیاد برکت، بسیج سازندگی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است.

اشرفی با اشاره به ترکیب تحصیلی افراد شاغل شده در استان اظهار کرد: از مجموع فرصت‌های شغلی ثبت شده، بیشترین سهم مربوط به افراد دارای مدرک دیپلم با چهار هزار و ۶۷۳ فرصت شغلی است.

وی ادامه داد: در مجموع از ۱۰ هزار و ۵۰۰ شغل ثبت شده در استان، هزار و ۶۵۰ نفر از شاغلان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به توزیع جغرافیایی اشتغال گفت: ۴۶ درصد از اشتغال ثبت شده مربوط به مناطق شهری و ۵۴ درصد مربوط به مناطق روستایی است.

اشرفی در خصوص تفکیک جنسیتی اشتغال نیز بیان کرد: ۵۵ درصد از اشتغال ایجاد شده مربوط به مردان و ۴۵ درصد مربوط به زنان است.

وی درباره وضعیت اشتغال در بخش‌های اقتصادی افزود: ۲۶.۱ درصد اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت، ۳۷.۹ درصد در بخش کشاورزی و ۳۶ درصد در بخش خدمات ثبت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی همچنین به نوع اشتغال ایجاد شده اشاره کرد و گفت: ۹۲.۸ درصد از اشتغال ثبت شده در قالب خوداشتغالی و ۷.۲ درصد در قالب کارفرمایی بوده است.

اشرفی با اشاره به روند نظارت بر صحت اشتغال‌های ثبت شده در سامانه ملی رصد اظهار کرد: تاکنون هشت دستگاه اجرایی استان موفق به کسب ۱۰۰ درصد صحت در گزارش‌های نظارتی شده‌اند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده از طریق تماس تلفنی و پیامکی، ۹۶.۲۸ درصد از اشتغال‌های ثبت شده تأیید شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به وجود برخی موارد بلاتکلیف در سامانه ملی رصد گفت: در حال حاضر ۲۸ فرصت شغلی ثبت شده در سامانه نیازمند بررسی و تعیین تکلیف توسط دستگاه‌های اجرایی است که انتظار می‌رود در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

پرداخت ۳۸ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی

اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی در استان اشاره کرد و افزود: سهم استان خراسان جنوبی از محل تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۸۲ پرونده به بانک‌های عامل معرفی شده که از این تعداد ۱۵۰ پرونده با مبلغی بیش از ۳۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: میزان پرداخت تسهیلات در این بخش ۱۹ درصد نسبت به کل اعتبار ابلاغی و ۲۸ درصد نسبت به پرونده‌های معرفی شده است که منجر به ایجاد ۳۰۹ فرصت شغلی شده است.

اشرفی افزود: در میان بانک‌های عامل، بانک رفاه کارگران بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را داشته و پس از آن بانک ملی ایران قرار دارد.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های اشتغال سال ۱۴۰۵ گفت: پنج محور اصلی برای برنامه‌های اشتغال دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که باید در تدوین برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: این محورها شامل تدوین برنامه‌ها بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای، تکمیل زنجیره‌های ارزش، پرهیز از تعریف رسته‌های شغلی تکراری، توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه و استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی هر شهرستان است.

اشرفی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید برنامه‌های اشتغال سال آینده را با قید فوریت جمع‌بندی کرده و برای بررسی و تصویب به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارائه دهند.