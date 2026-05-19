به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه استان از تحقق ۱۰۸.۲ درصدی تعهدات ایجاد اشتغال در استان خبر داد و افزود: از سال گذشته تا ۲۸ اردیبهشت‌ امسال، ۱۲ هزار و ۲۹۹ فرصت شغلی در این سامانه به ثبت رسیده نسبت به تعهد ۱۱ هزار و ۳۶۳ موردی دستگاه‌های اجرایی، نشان‌دهنده تحقق ۱۰۸.۲ درصدی تعهدات است.

وی ادامه داد: بشرویه، بیرجند و سرایان بیشترین میزان ثبت فرصت‌های شغلی را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

اشرفی با بیان اینکه ۵۴ درصد از فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و ۴۶ درصد در حوزه شهری ایجاد شده است، افزود: همچنین از مجموع فرصت‌ های شغلی ثبت شده، ۱۵.۶ درصد مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده است.

اشرفی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌ های صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به ایجاد ۶ هزار و ۵۸۸ فرصت شغلی در سال جاری هستند.