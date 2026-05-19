۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

تحقق ۱۰۸ درصدی تعهدات اشتغال‌زایی در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از تحقق ۱۰۸.۲ درصدی تعهدات ایجاد اشتغال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه استان از تحقق ۱۰۸.۲ درصدی تعهدات ایجاد اشتغال در استان خبر داد و افزود: از سال گذشته تا ۲۸ اردیبهشت‌ امسال، ۱۲ هزار و ۲۹۹ فرصت شغلی در این سامانه به ثبت رسیده نسبت به تعهد ۱۱ هزار و ۳۶۳ موردی دستگاه‌های اجرایی، نشان‌دهنده تحقق ۱۰۸.۲ درصدی تعهدات است.

وی ادامه داد: بشرویه، بیرجند و سرایان بیشترین میزان ثبت فرصت‌های شغلی را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

اشرفی با بیان اینکه ۵۴ درصد از فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و ۴۶ درصد در حوزه شهری ایجاد شده است، افزود: همچنین از مجموع فرصت‌ های شغلی ثبت شده، ۱۵.۶ درصد مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده است.

اشرفی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌ های صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به ایجاد ۶ هزار و ۵۸۸ فرصت شغلی در سال جاری هستند.

کد مطلب 6835056

