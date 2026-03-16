آسیب ۶۰ درصدی به انبارها و خطوط تولید تجهیزات پزشکی در جنگ

علیرضا چیذری رییس هیات مدیره انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تجهیزات ‌پزشکی و اهمیت آن در شرایط بحران گفت: در سال‌های اخیر، شاهد معرفی تجهیزات پزشکی پیشرفته‌ای بودیم که انقلابی در تشخیص و درمان ایجاد کرده‌اند. دستگاه‌های تصویربرداری دقیق و قدرتمند، ربات‌های جراحی و MRIهای پیشرفته تنها بخشی از این دستاوردها هستند. سرعت رشد علم پزشکی بی‌نظیر بوده و تجهیزات مبتنی بر هوش مصنوعی، نقش مهمی در این تحول ایفا می‌کنند.

هوش مصنوعی راهکاری برای کاهش خطا

وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی در تجهیزات پزشکی، به کاهش چشمگیر خطاها کمک می‌کند. این سیستم‌ها با بهره‌گیری از دانش گسترده و تحلیل چند بعدی، به عنوان یک مشاور دقیق عمل کرده و قدرت تشخیص و در نتیجه، قدرت درمان را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند.

چیذری اظهار داشت: به عنوان مثال، در تجهیزات تصویربرداری مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توان با کاهش میزان اشعه ایکس دریافتی توسط بیمار، تصاویر با دقت چند برابری را به دست آورد. این امر، ضمن حفظ سلامت بیمار، به تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها کمک می‌کند.

وضعیت اورژانس و لجستیک در جنگ

چیذری اذعان کرد: در زمان جنگ، نیاز به خدمات اورژانس (آمبولانس، وسایل نقلیه موتوری و هوایی) به شدت افزایش پیدا می‌کنه. تمرکز اصلی روی تجهیزات جلوگیری از خونریزی، کنترل درد و در صورت نیاز، انجام جراحی‌های اورژانسی است مصرف باندها، سرم‌ها و داروهای خاص برای مصدومین به طور چشمگیری بیشتر می‌شود.

وی افزود: حفظ نیروی کار در شرایط بمباران دشمن، اولویت اصلی است و همچنین حفظ ثبات انرژی و نهاده‌های تولید هم اهمیت زیادی داره.

چیذری ادامه داد: همچنین همکاری گمرکات و شرکت‌های حمل و نقل در سطح جهانی برای تسهیل انتقال تجهیزات و کمک‌ها ضروریه. متاسفانه، شرکت‌های حمل و نقل با مشکلاتی مثل محدودیت‌های بانکی و مطالبات معوقه از دولت مواجه هستند.

وی تصریح کرد: موانعی در تامین ریال و انتقال پول به قراردادهای خارجی وجود داره و موانع حمل و نقلی هم به این مشکلات اضافه شده است.

وضعیت تجهیزات پزشکی در شرایط جنگی

چیذری تاکید کرد: به دلیل لغو عمل‌های غیر اورژانسی در جنگ، تمرکز روی مجروحین و عمل‌های حیاتی بیشتر شده و این موضوع باعث شده کمبودهای حاد در تجهیزات غیر اورژانسی به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: حملات به مراکز تولید و درمانی باعث آسیب به انبارها و خطوط تولید شده از ۱۰ تا ۶۰ درصد بوده است.

چیذری اعلام‌ کرد: برخی از مراکز دولتی تولیدکننده تجهیزات پزشکی، حتی با نابودی کامل خطوط تولیدشون مواجه شدند و به نظر می‌رسد این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای تامین تجهیزات پزشکی و جلوگیری از کمبودها است.

آسیب به انبارهای گمرکی و کارخانه‌های تولید تجهیزات پزشکی در مناطق درگیر

چیذری متذکر شد: متاسفانه در جریان درگیری‌های اخیر، برخی از انبارهای گمرکی و کارخانه‌های همکار در مناطق مجاور بخش‌های دولتی دچار آسیب شده‌اند. این در حالیه که طبق قوانین بین‌المللی و عرف بشردوستانه، مراکز درمانی، خطوط تولید تجهیزات پزشکی و دارویی، و سازمان‌هایی مثل هلال احمر باید در طول جنگ مصون از حمله باشند.

وی اظهار داشت: این اصول در عمل رعایت نشده و مراکز درمانی و تولید دارو و انبارهای تجهیزات پزشکی و دارویی هم مورد آسیب قرار گرفتن. امیدواریم که هرچه زودتر این خسارات جبران بشه و طرفین درگیر به این اصول پایبند باشند.

چیذری خاطر نشان کرد: با وجود تعطیلی‌ها و مشکلات ناشی از جنگ، همکاران بخش خصوصی با تلاش فراوان موفق شدن از بروز کمبودهای اساسی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی جلوگیری کنند و از زحمات بخش خصوصی و خدمات ارزشمندشان به مصدومین، مجروحین و بیماران عزیز قدردانی و تشکر می‌کنم.