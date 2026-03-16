۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

تأکید سازمان شیلات بر تداوم تولید و رفع موانع پیش‌روی بهره‌برداران

رئیس سازمان شیلات ایران در سومین جلسه شورای مدیران این سازمان بر لزوم پیگیری مستمر برنامه‌های تولید و رفع مشکلات فعالان بخش شیلات برای جلوگیری از هرگونه وقفه در تولید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حمزه رستم‌پور در سومین جلسه شورای مدیران سازمان شیلات ایران اظهار کرد: مسئولیت همه مدیران و کارکنان در قبال مردم بیش از پیش سنگین شده و لازم است با اراده و جدیت در جهت رفع موانع و مشکلات پیش‌روی بهره‌برداران بخش شیلات گام برداریم تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تولید و فعالیت‌های اقتصادی این حوزه ایجاد نشود.

وی با اشاره به آغاز فعالیت مراکز تکثیر بچه‌ماهی و میگو در استان‌های مختلف، از معاونان و مدیران خواست برنامه‌های تولید را به‌صورت جدی و مستمر پیگیری کنند و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را از طریق ستاد و استان‌ها بررسی و گزارش دهند.

در ادامه این جلسه، معاونان و مدیران سازمان شیلات گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دو هفته پایانی سال ارائه کردند و نکاتی درباره برنامه‌های آتی و اولویت‌های اجرایی این سازمان مطرح شد.

این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی، همدلی و تلاش مضاعف مدیران و کارکنان بخش شیلات برای تحقق اهداف تولیدی کشور به کار خود پایان داد.

کد خبر 6776210
فاطمه امیر احمدی

