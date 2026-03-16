به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حمزه رستم‌پور در سومین جلسه شورای مدیران سازمان شیلات ایران اظهار کرد: مسئولیت همه مدیران و کارکنان در قبال مردم بیش از پیش سنگین شده و لازم است با اراده و جدیت در جهت رفع موانع و مشکلات پیش‌روی بهره‌برداران بخش شیلات گام برداریم تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تولید و فعالیت‌های اقتصادی این حوزه ایجاد نشود.

وی با اشاره به آغاز فعالیت مراکز تکثیر بچه‌ماهی و میگو در استان‌های مختلف، از معاونان و مدیران خواست برنامه‌های تولید را به‌صورت جدی و مستمر پیگیری کنند و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را از طریق ستاد و استان‌ها بررسی و گزارش دهند.

در ادامه این جلسه، معاونان و مدیران سازمان شیلات گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دو هفته پایانی سال ارائه کردند و نکاتی درباره برنامه‌های آتی و اولویت‌های اجرایی این سازمان مطرح شد.

این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی، همدلی و تلاش مضاعف مدیران و کارکنان بخش شیلات برای تحقق اهداف تولیدی کشور به کار خود پایان داد.