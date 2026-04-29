مولدسازی و تکثیر مجدد تاسماهی ایرانی دریایی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، محققان انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری برای اولین بار موفق به دستیابی دانش فنی بیوتکنیک تکثیر مجدد از گونه بومی مولدین تاسماهی ایرانی دریایی (وحشی) نگهداری شده در شرایط پرورشی شدند.

در این مطالعه، محققین پس از ۹ سال تحقیق در زمینه عادت‌دهی و زنده نگهداشتن مولدین دریایی ماهیان خاویاری در شرایط پرورشی، موفق به مولدسازی و تکثیر مجدد گونه ارزشمند و بومی تاسماهی ایرانی دریایی برای اولین بار شدند.

ایوب یوسفی جوردهی، عضو هیئت علمی انستیتو اعلام کرد، در این دستاورد ۲ مولد ماده و ۴ مولد نر دریایی که برای بار اول در سال ۱۴۰۲ پس از صید از دریا در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیک ماهیان خاویاری یکی از مرکزها در رشت تکثیر شده بودند، پس از ۳ سال عادت‌دهی و نگهداری در شرایط پرورشی در انستیتو با بکارگیری استراتژی‌های نوین جیره غذایی و مدیریت بهینه پرورش در فروردین ماه ۱۴۰۵ مجددا مولدسازی و هورمون تراپی شده برای اولین بار در شرایط پرورشی با موفقیت ۱۰۰ درصدی تکثیر شدند.

در این فناوری ضمن زنده ماندن مولدین دریایی تکثیر شده، امکان استحصال چندباره تخمک در آینده فراهم شده و با تولید تعداد قابل توجهی لارو و رهاسازی آنها به طبیعت گامی اساسی در راستای کمک به بازسازی ذخایر و حفظ ذخایر ژنتیکی این ماهیان برداشته خواهد شد.