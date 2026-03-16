کشف ۲۲۰ هزار مواد محترقه خطرناک در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی مشهد با یک سری کار گسترده اطلاعاتی ۵ واحد صنفی متخلف که در محدوده بولوار مصلی، الهیه، ایثارگران، فکوری و کوشش را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی با کنترل نامحسوس این واحدهای صنفی پس از اطمینان از صحت موضوع با ن تصریح کرد: در این راستا در بازرسی از این واحدهای صنفی ۲۲۰ هزار عدد انواع مواد محترقه خطرناک کشف شد.

وی با اشاره به پلمب این واحدهای صنفی خاطر نشان کرد: افراد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.