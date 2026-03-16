برخورد قاطع دادستانی مشهد با هنجار شکنی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی‌فر با ابراز همدردی با خانواده شهدای حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بیانیه‌ای برای حفظ آرامش و امنیت خاطر شهروندان منتشر کرد.

در متن بیانیه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با خطاب به مردم دلاور و همیشه در صحنه استان، آمده است: «در شرایطی که ایران اسلامی در معرض حملات خصمانه و تجاوزات بی‌رحمانه ائتلاف قدرت‌های متجاوز به رهبری آمریکا و رژیم خبیث اسرائیل که در معرض شکست می‌باشند قرار دارد، اقتضا دارد امنیت وآرامش جامعه بیش از پیش حفظ شود.

بنابراین، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و مراسم چهارشنبه سوری هشدار جدی داده می‌شود در این شرایط ویژه، هرگونه اقدامی که باعث ایجاد ترس و دلهره، برانگیختن نگرانی‌ها و مختل کردن آرامش روانی مردم داغدار و نگران شود، طبق قانون به عنوان اخلال در نظم عمومی وحسب مورد جرم علیه امنیت تلقی گردیده و با جدیت با آن برخورد خواهد شد.

خرید، فروش، توزیع، حمل و استفاده از هرگونه مواد آتش‌زا، منفجره و ناریه به طور مطلق ممنوع است و ایجاد صداهای ناگهانی و مهیب که یادآور حملات دشمن بوده و باعث رعب و وحشت مردم می‌شود، جرمی غیر قابل گذشت است.

به تمامی نیروهای انتظامی وامنیتی دستور داده شده است که با هرگونه تجمع غیرقانونی، و ایجاد مزاحمت تحت هر شرایطی، قاطعانه برخورد کنند. اخلال کنندگان در نظم عمومی و مجرمان بلافاصله دستگیر شده و تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت موقت نگهداری می‌شوند و پرونده آنها با فوریت و با شدیدترین مجازات قانونی در شعب ویژه رسیدگی خواهد شد.از همگان انتظار می‌رود با احترام به ماه رمضان و در نظر گرفتن اندوه از دست دادن عزیزان انقلاب، از هرگونه رفتاری که با ارزش‌های جامعه در این ایام حساس مغایرت داشته باشد، پرهیز کنند.

خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش موادمنفجره و مواد محترقه جرم است و مرتکبین مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مجازات خواهند شد.

استفاده از موادمنفجره و محترقه در اماکن عمومی، اخلال در نظم و آسایش عمومی محسوب و برابر ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.چنانچه بر اثر استفاده از موادمنفجره و محترقه در اماکن عمومی برای اطفال و زنان مزاحمت ایجاد شود، مرتکبین مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

آتش زدن اموال متعلق به دیگران به وسیله موادمنفجره طبق ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ۲ تا ۵ سال حبس دارد.

چنانچه استفاده از موادمنفجره و محترقه موجب ایراد صدمات بدنی و جانی به دیگران شود مرتکب، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن رافراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

دادستان مشهد مقدس ضمن تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب و خانواده‌های معزز شهدا، تأکید می‌کند که امنیت و آرامش مردم، اولویت اصلی ماست و برای حفظ اقتدار ایران اسلامی و خون پاک شهیدان، با هیچ فرد یا گروهی مماشات نخواهد شد.»