پلمب ۷ نانوایی متخلف در مشهد به دلیل گرانفروشی و تعطیلی غیرمجاز    

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: طی دو روز گذشته و در پی بازرسی‌های انجام‌شده از نانوایی‌های سطح شهر مشهد، ۷ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله گرانفروشی، عدم نصب نرخنامه و تعطیلی غیرمجاز در ایام هفته، با دستور معاونت قضایی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی پلمب شدند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، برای ۳۱ متصدی واحد صنفی نانوایی به دلیل تخلفات متعدد صنفی پرونده تعزیری تشکیل شده است.

وی بیان کرد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است و رعایت ساعات فعالیت و ضوابط صنفی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این‌رو با هرگونه تخلف صنفی مطابق قانون برخورد خواهد شد.