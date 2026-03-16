برگزاری ۶۹ دوره آموزش همگانی توسط اورژانس ۱۱۵ در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان گفت: اداره آموزش اورژانس ۱۱۵ در شش ماهه دوم سال جاری به بیش ۱۹۰۰ نفر آموزش همگانی با محوریت آمادگی درشرایط جنگی را برگزار کردند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: در ادامه فعالیت های آموزشی خود در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴، ۶۹ دوره آموزشی را برگزار کردند که طی این دوره ها ۱۹۴۰ نفر مستقیما تحت آموزش قرار گرفتند.

وی افزود: در این کارگاه ها آموزش احیای قلبی پایه، انواع سوختگی، حمل ایمن مصدومین، بانداژ و کنترل خونریزی و سایر مطالب آموزشی توسط پرسنل توانمند این مرکز ارائه شد.

هدایی اضافه کرد: جامعه هدف آن دوره‌های آموزشی پرسنل ادارات دولتی و خصوصی و همچنین دانش آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاه‌های سطح استان کردستان بود.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کردستان در پایان سخنان خود گفت اورژانس ۱۱۵ در تمام طول سال فعالیت های آموزشی خود را متوقف نکرده و به طور مداوم و مستمر در حال برگزاری کارگاه های آموزش همگانی در سطح استان می باشد. و شهروندان گرامی جهت شرکت در این کارگاه ها می تواند پیگیر اطلاعیه های این مرکز باشند.