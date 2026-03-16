۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

برگزاری ۶۹ دوره آموزش همگانی توسط اورژانس ۱۱۵ در کردستان

سنندج- رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از برگزاری ۶۹ دوره آموزش همگانی توسط اورژانس ۱۱۵ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان گفت: اداره آموزش اورژانس ۱۱۵ در شش ماهه دوم سال جاری به بیش ۱۹۰۰ نفر آموزش همگانی با محوریت آمادگی درشرایط جنگی را برگزار کردند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: در ادامه فعالیت های آموزشی خود در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴، ۶۹ دوره آموزشی را برگزار کردند که طی این دوره ها ۱۹۴۰ نفر مستقیما تحت آموزش قرار گرفتند.

وی افزود: در این کارگاه ها آموزش احیای قلبی پایه، انواع سوختگی، حمل ایمن مصدومین، بانداژ و کنترل خونریزی و سایر مطالب آموزشی توسط پرسنل توانمند این مرکز ارائه شد.

هدایی اضافه کرد: جامعه هدف آن دوره‌های آموزشی پرسنل ادارات دولتی و خصوصی و همچنین دانش آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاه‌های سطح استان کردستان بود.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کردستان در پایان سخنان خود گفت اورژانس ۱۱۵ در تمام طول سال فعالیت های آموزشی خود را متوقف نکرده و به طور مداوم و مستمر در حال برگزاری کارگاه های آموزش همگانی در سطح استان می باشد. و شهروندان گرامی جهت شرکت در این کارگاه ها می تواند پیگیر اطلاعیه های این مرکز باشند.

