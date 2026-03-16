به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فضای مجازی به یکی از میدان های مهم در مدیریت بحران و جنگ های ترکیبی تبدیل شده، نقش پلتفرم های بومی بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته است.

محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی در این باره گفت: این پلتفرم ها باید به جنگ و خدمت به مردم و حل مسائل کشور کمک کنند.

وی اظهار کرد: امروز وقت آن است که امکانی که توسط این عزیزان فراهم شده در اختیار کشور قرار گیرد.

کارشناسان معتقدند سکوهای بومی در سال های اخیر توانسته اند زیرساخت هایی ایجاد کنند که در شرایط حساس به مدیریت اطلاعات و خدمارت رسانی کمک می کند.

یکی از حاضران در این جلسه می گوید: مهمترین کاری که کسب وکارهای آنلاین در روزهای جنگی انجام داده اند و ما کمک کردیم که سرویسشان پایدار باشد،ارائه خدمات رسانی به مردم بود. می بینیم که تاکسی های اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی به خصوص روی کالاهای اساسی، سرویس شان بدون وقفه در حال انجام بوده است.

یکی دیگر از حاضران در جلسه می گوید: تمام تلاشمان را کردیم که در لحظه و تا جاییکه می توانیم خبر و اطلاع رسانی را به مخاطبمان منتقل کنیم.

به گفته فعالان این حوزه توسعه وتقویت پلتفرم های داخلی در کنار سایر ابزارها می تواند به افزایش تاب آوری کشور در مواجهه با شرایط بحرانی کمک کند.