۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

۱۲ هزار تن نهاده دامی در آمل توزیع شد

آمل - مدیر جهاد کشاورزی آمل میزان توزیع نهاده های دامی را در منطقه بیش از ۱۲ هزار تن اعلام کرد.

محمد هادی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با هدف حمایت از دامداران و تأمین نیازهای غذایی دام‌های منطقه، به میزان ۱۲ هزارو ۳۳۷ تن انواع نهاده‌های دامی را از طریق ۸ کارگزار در سطح شهرستان توزیع کرد.

وی ادامه داد::بنا بر اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، این نهاده‌ها توسط ۸ کارگزار مجاز و تحت نظارت دقیق این مدیریت بین دامداران توزیع شده است.

وی یادآور شد: با این میزان توزیع، بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی ۴۴ هزار و ۱۱۱ رأس دام سنگین و ۳۲۹ هزار و ۳۱۱ رأس دام سبک تحت پوشش شهرستان آمل تأمین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل، ضمن تأکید بر تداوم این روند حمایتی، اعلام کرد- توزیع نهاده‌های دامی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی آمل از جوجه‌ریزی ۲۸ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه‌ای در واحدهای مرغ گوشتی در سال ۱۴۰۴ این شهرستان خبر داد.

وی گفت: طبق بررسی های به عمل آمده، بیش از ۲۸ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی شهرستان در سال جاری صورت گرفت.

هادی‌زاده اضافه کرد: اتخاذ سیاستهای صحیح و به موقع معاونت امور دام سازمان مبنی بر تقویت زنجیره ها، افزایش ظرفیت جوجه ریزی واحدهای تحت پوشش زنجیره و کاهش قابل توجه هزینه های تولید، صدور به موقع مجوز تک دوره ای واحدهای فاقد مجوز، تسهیل و تسریع دریافت نهاده های خریداری شده از بازارگاه و ... منجر به رشد قابل توجه نرخ جوجه ریزی و ثبات بازار است.

