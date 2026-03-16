۱۲ هزار تن نهاده دامی در آمل توزیع شد

محمد هادی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با هدف حمایت از دامداران و تأمین نیازهای غذایی دام‌های منطقه، به میزان ۱۲ هزارو ۳۳۷ تن انواع نهاده‌های دامی را از طریق ۸ کارگزار در سطح شهرستان توزیع کرد.

وی ادامه داد::بنا بر اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، این نهاده‌ها توسط ۸ کارگزار مجاز و تحت نظارت دقیق این مدیریت بین دامداران توزیع شده است.

وی یادآور شد: با این میزان توزیع، بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی ۴۴ هزار و ۱۱۱ رأس دام سنگین و ۳۲۹ هزار و ۳۱۱ رأس دام سبک تحت پوشش شهرستان آمل تأمین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل، ضمن تأکید بر تداوم این روند حمایتی، اعلام کرد- توزیع نهاده‌های دامی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی آمل از جوجه‌ریزی ۲۸ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه‌ای در واحدهای مرغ گوشتی در سال ۱۴۰۴ این شهرستان خبر داد.

وی گفت: طبق بررسی های به عمل آمده، بیش از ۲۸ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی شهرستان در سال جاری صورت گرفت.

هادی‌زاده اضافه کرد: اتخاذ سیاستهای صحیح و به موقع معاونت امور دام سازمان مبنی بر تقویت زنجیره ها، افزایش ظرفیت جوجه ریزی واحدهای تحت پوشش زنجیره و کاهش قابل توجه هزینه های تولید، صدور به موقع مجوز تک دوره ای واحدهای فاقد مجوز، تسهیل و تسریع دریافت نهاده های خریداری شده از بازارگاه و ... منجر به رشد قابل توجه نرخ جوجه ریزی و ثبات بازار است.