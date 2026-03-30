به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین نقیپور صبح دوشنبه از تداوم ارائه خدمات دامپزشکی در حوزه بهداشت و سلامت فرآوردههای خام دامی در ایام نوروز خبر داد و گفت: بازرسان و کارشناسان دامپزشکی در ستاد و شهرستانها، بهصورت شبانهروزی و حتی در روزهای تعطیل، بر روند کشتار دام و طیور در کشتارگاههای استان همدان نظارت دارند.
وی با بیان اینکه نظارت بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد خام دامی نیز انجام میشود، ادامه داد: بازرسان و کارشناسان با تمام توان برای حفظ ایمنی غذایی شهروندان فعالیت میکنند.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی تا پایان تعطیلات نوروزی گفت: این طرح ویژه از ۲۹ بهمن آغاز شده و با وجود شرایط ناشی از حملات جنگ تحمیلی، تا پایان تعطیلات فروردین ۱۴۰۵ با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی، حفظ بهداشت و سلامت غذای مردم یکی از اولویتهای اصلی دامپزشکی است، افزود: تیمهای نظارتی با وجود مخاطرات موجود، وظایف خود را با دقت و جدیت دنبال میکنند و تاکنون در۱۲ هزار و ۹۴۷ مورد بازدید میدانی از مراکز مرتبط با فرآوردههای خام دامی، موفق به کشف و ضبط چهار هزار و ۴۱۶ کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی شدند.
نقی پور با بیان اینکه این میزان فرآورده غیرقابل مصرف به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بهداشتی معدومسازی شده است، ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح، ۹۹۴ مورد تخلف بهداشتی ثبت و به متخلفان اخطارهای لازم داده شده است.
در پایان با تاکید بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ایام پرتردد نوروز، از شهروندان خواست فرآوردههای دامی را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و هرگونه تخلف احتمالی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.
