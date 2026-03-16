افتتاح ۱۵ طرح هادی روستایی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسم افتتاح متمرکز ۱۵ طرح هادی روستایی در استان سیستان و بلوچستان به صورت نمادین در روستای زیارتگاه از توابع شهرستان زهک با حضور مسئولین استانی برگزار شد.

امین عدیلی در این مراسم گفت: امسال برای اجرای ۱۸۸ طرح هادی روستایی در استان تامین اعتبار شده است که عمده آنها به اجرا رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط بحرانی کشور گفت: علیرغم وضعیت حاکم ، تمامی تلاش ها در بنیاد مسکن ادامه اجرای پروژه های نیمه تمام متمرکز شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها که شامل ۱۳۷ هزار و ۳۵۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت است ، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

عدیلی افزود: در سال آتی نیز در صورت تامین اعتبارات لازم اجرای ۴۰۰ طرح هادی پیش بینی شده است که در صورت تحقق ، شاخص برخورداری روستاهای استان از طرح هادی را ۱۰ درصد بهبود می بخشد.