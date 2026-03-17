۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

تخلیه بیش از ۷۰ تن ماهی در اسکله هفت تیر چابهار

تخلیه بیش از ۷۰ تن ماهی در اسکله هفت تیر چابهار

چابهار - مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان از تخلیه بیش از ۷۰ تن ماهی در اسکله هفت تیر چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاتحی جهانتیغی اظهار داشت: علی رغم شرایط ویژه کشور تحت تأثیر حملات ناشی از جنگ تحمیلی رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار عملیات تخلیه صید شناورهای آبهای دور در تمامی بنادر صیادی سیستان و بلوچستان بدون وقفه در حال انجام می باشد.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: طی روز گذشته بیش از ۷۰ تُن ماهی از یک فروند شناور لنج آبهای دور در اسکله هفت تیر چابهار تخلیه شد.

وی در پایان اعلام کرد: فعالیت صیادی و تخلیه صید در تمامی بنادر صیادی سیستان و بلوچستان، نیز طبق روال عادی و با نظم کامل در حال انجام است و از یک فروند شناور صید استحصالی به مقصد کارخانجات کنسرو سازی استان های مختلف کشور در حال ارسال می باشد.

