ورود کاروان «زیر سایه خورشید» حامل پرچم مبارک رضوی به شهرستان زهک

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و همزمان با دهه کرامت، کاروان «زیر سایه خورشید» حامل پرچم مبارک رضوی، با همراهی خادمان آن حرم مطهر، وارد شهرستان زهک شد.
گفتنی است این کاروان در بدو ورود به شهرستان ، با حضور در خانه پدری بسیجی شهید «حمید امیریفر»، ضمن گرامیداشت یاد شهید، با اهدای یادمانی از خانواده وی قدردانی کردند.
همچنین کاروان «زیر سایه خورشید» و خادمان حامل پرچم متبرک رضوی، در ادامه سفر خود به شهرستان زهک، با حضور در خانه پدری آتشنشان شهید، محسن میرشکار، با اهدا یادبودی به مادر شهید از رشادتهای آن شهید قدردانی کردند.
گفتنی است آتشنشان شهید، محسن میرشکار، شاغل در آتشنشانی شهر کرمان بود که طی عملیاتی در مسیر نجات جان حادثهدیدگان، خود دچار حادثه شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
