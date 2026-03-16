۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند خسارات مالی وارده را بدون کروکی پرداخت کنند

شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند خسارات مالی وارده را بدون کروکی پرداخت کنند

بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه‌ای مجوز داد تا پایان شرایط ناشی از جنگ، خسارات مالی وارده را بدون کروکی پلیس پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد ناظر طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه اجازه داد تا پایان شرایط ناشی از جنگ خسارات مالی وارده را بدون کروکی پلیس پرداخت کنند.

براساس این گزارش، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در این بخشنامه با اشاره به ماده (40) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه»، آمده است: در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، با توجه به شرایط پیش آمده و به منظور تسهیل خدمات‌رسانی به مردم شرکت های بیمه مجاز می باشند تا پایان شرایط ناشی از جنگ (با اعلام بیمه مرکزی ایران)، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه بیمه نامه معتبر دارند و بین طرفین اختلافی وجود ندارد، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تا سقف تعهد مالی مندرج در بیمه نامه بدون اخذ کروکی پرداخت کنند.

کد خبر 6776324
علی فروزانفر

