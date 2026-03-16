اجرای نهضت آسفالت در آمل رکورد زد؛ خسارت ۱۵۰ میلیاردی آشوبگران

به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با وجود فعالیتهای گسترده انجام شده، همچنان نیاز به تقویت زیرساختها در حوزه آسفالت احساس میشود و تلاش داریم این روند ادامه یابد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش حفاری شهری یادآور شد: در گذشته کمیسیون حفار برای هماهنگی و اجرای پروژههای حفاری فعال بود اما اکنون چنین کمیسیونی وجود ندارد و همین موضوع باعث افزایش گلایهمندی شهروندان شده است. شهرداری اما تا حد توان برای ساماندهی وضعیت حفاریهای سطح شهر اقدام خواهد کرد.
شهردار آمل در ادامه از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه المان و دروازه ورودی شهر هزارسنگر خبر داد و تصریح کرد: اجرای این پروژه با طرحها و ایدههای متنوعی آغاز شده که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است. تلاش داریم در طراحی نهایی، معیارهای معماری ایرانی و اسلامی به طور کامل رعایت شود.
وی همچنین با اشاره به طرح احداث المان ورودی آمل از محور هراز گفت: با توجه به طرح «شهر المپیکی»، شورای شهر و شهرداری پیگیر اجرای این پروژه هستند و مقرر شده پس از توافق با اداره راه و شهرسازی، عملیات اجرایی آن از محدوده پلیسراه قدیم تا پیش از پل روگذر آغاز شود.
داوودی درباره بسترسازی رودخانه هراز افزود: برای اجرای این طرح، سرمایهگذاری به ارزش ۴۷۰ میلیارد تومان از مسیر پل دروازه چشمه تا پل پنجم پیشبینی شده بود اما بهدلیل شرایط اقتصادی کشور، سرمایهگذار فعلاً منصرف شده است. تحقق این پروژه تنها با ایجاد فضای امن و اقتصادی برای سرمایهگذاری ممکن خواهد بود.
شهردار آمل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پسماند شهری گفت: در جلسه مشترک با فرماندار مقرر شد با عزم جدی نسبت به حل معضل زباله اقدام شود. به اعتقاد من، موضوع پسماند فراتر از سطح شهرستان است و نیازمند نگاه ملی و ورود دستگاههای کشوری است.
وی اضافه کرد: با وجود موانع متعدد در مسیر ساماندهی پسماند، امیدواریم با پیگیری فرماندار، گام مؤثری در این زمینه برداشته شود.
داوودی در پایان درباره خسارات وارد شده به زیرساختهای شهری در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال جاری خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد خسارتهای واردشده به شهرداری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان است که بخش عمدهای از آن جبرانناپذیر بوده است.
نظر شما