درخواست مهاجرانی از مردم برای بیشتر نکردن فشار کاری نیروهای امدادرسان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش خود در هفدهمین روز جنگ تحمیلی رمضان، ضمن تشکر از مردم کشورمان برای حضور در تجمع‌های شبانه و ایستادن پای کار ایران، اظهار کرد: در چهارشنبه آخر سال با چهارشنبه سوری مواجه هستیم که طبیعتاً به خاطر شرایط خاص سال ۱۴۰۴ به انتخاب خانواده های ایرانی برای اینکه به مناسبت این روز بخواهند دور هم باشند و یا اینکه اندوهگین جانباختگان جنگ تحمیلی باشند احترام می گذاریم، اما به عنوان دولت و دستگاه خدمت رسان کشور خواهشمندیم با توجه به حملات دشمن و حجم بالای کاری که نیروهای امدادرسان، هلال احمر، اورژانس و آتش‌نشان‌های کشورمان تحمل می کنند ، دقت کنیم به بار کاری آنها اضافه نکنیم .

وی‌افزود: از سویی به دلیل صداهایی که در مراسم چهارشنبه آخر سال تولید می شود، ممکن است مواد محترقه مورد استفاده برای مردم ایجاد نگرانی کند، لذا خواهش میکنیم ضمن احترام به حق انتخاب مردم ، مراقبت های لازم را انجام دهند و بار روانی ایجاد نکنیم.

مهاجرانی با اشاره به ادامه حملات دشمن به اموال عمومی ،تاکید کرد : حمله ای به تعمیرگاه‌های عمومی خدمات سطح شهر انجام شد در حالیکه مرکزی غیر نظامی بوده است.

سخنگوی دولت در رابطه با آمار شهدا خاطر نشان کرد : در عین حال تعداد شهدای زن به ۲۲۶ نفر و ۳۰۰۲ مصدوم زن رسید و دو مادر باردار نیز به شهادت رسیدند. همچنین تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال به ۲۰۴ نفر، شهدای کمتر از پنج سال به ۱۳ نفر و شهدای کادر درمان بالغ بر ۱۷ شدند.همین طور ۲۰۶ معلم و دانش آموز شهید و۱۵۴ مجروح معلم و دانش آموز مجروح را دارا هستیم .

سخنگوی دولت ادامه داد: کل مراکز غیر نظامی که آسیب دیدند به ۶۱ هزار و ۱۸۲ واحد رسیده است که از این تعداد ۳۴ هزار و ۵۴۸ واحد مسکونی غیر از تهران بوده است که در تهران نیز ۱۸ هزار و۱۸۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده است .همچنین ۸۰ هزار و ۸۱ واحد تجاری به غیر از استان تهران آسیل دیده اند.

مهاجرانی در راستای هم افزایی دولت و مردم برای بازسازی مدارس آسیب دیده ، گفت : جامعه خیرین مدرسه ساز کشور پویش « فرشته های میناب» را آغاز کردند که جا دارد از اقدام به موقع آنان تشکر کنم .

وی در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای ۱۴۰۵، اظهار داشت : در جلسه ۳۴۱ شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه های کارگری ، کارفرمایی وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، پایه حداقل دستمزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد .همچنین حق اولاد نیز از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان افزایش پیدا کرد و حق مسکن نیز از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت. در عین حال حداقل مزد روزانه ۱۸۵ هزار و ۵۵۴ تومان و حداقل مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان خواهد بود .

مهاجرانی افزود : طبق اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور فرآیند ارزیابی و ارجاع بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی ، آغاز شده است و در این دوره دو جایزه ویژه به کسانی تعلق می گیرد که در جنگ رمضان با عملکرد جهادی تصویر واقعی ایثار در خدمت رسانی بی‌وقفه را به مردم به نمایش گذاشته باشند . همچنین وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و از این منظر جای نگرانی نیست و در ماه مبارک رمضان امسال سه برابر سال گذشته کالاهای اساسی توزیع شده است .

وی در خصوص گمرکات کشور خاطر نشان کرد : تسهیل و تسریع ترخیص کالا از بنادر کشور را داشتیم .‌طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی کیفیت و کمیت این کالاها مورد توجه بوده است. همچنین طی روزهای گذشته بیش از چهار میلیون مسافر در کشور جابه‌جا شده است . باید توجه داشت بخش هوایی در خدمات جا به جایی بار و مسافر به دلیل شرایط جنگی عملا مختل است و فشار خلع حوزه هوایی به بخش های ریلی وجاده ای منتقل شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به حضور در روزهای پایانی سال، خاطر نشان کرد: امکان خرید میوه سال نو در میادین میوه و تره بار با کالابرگ میسر شده است که این امر در استان تهران پر رنگ تر است.همچنین ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ در سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است که در سال ۱۴۰۴ کالابرگها در سه نوبت به حساب خانوارها واریز شد و تعداد زیادی از هموطنان هم از آغاز طرح اصلاح اقتصادی دولت خریدهای خودشان را با کالابرگها انجام دادند.

وی گفت : طبق اعلام نیروهای درمانی و امدادگر میانگین زمان حضور امدادگران ما در مناطق آسیب دیده، حدود چهار دقیقه است .آقای کولیوند در این خصوص اعلام کرده است که زمان کمتر از یک دقیقه هم ثبت شده است. همچنین وزارت بهداشت مجوز به کارگیری نیروهای داوطلب درمانی در زمان جنگ را صادر کرد که این دواطلبان باتوجه به شرایطی که وزارت بهداشت اعلام کرده می‌توانند ظرفیت های خدماتی و انسانی خود را در اختیار کشور و مردم قرار دهند .

مهاجرانی در خصوص حقوق اسفند ماه بازنشستگان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: حقوق اسفند ماه بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس حروف الفبا آغاز شده و تا پایان ماه واریز خواهد شد.همچنین واریز سود سهام عدالت شرکت های سرمایه پذیر تا حد زیادی انجام شده است. همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری افتتاح مرکز CDMO را در مجموعه بیمارستانی‌ امام خمینی داشتند که برای تولید و توسعه استاندارد محصولات زیست فناورانه و دارویی کشور، بوده است .

وی ادامه داد: آغاز عملیاتی طرح راهبردی جهش در دانشگاه های برتر کشور که کمک کننده طرح پژوهانه برای ارتقا کمیت و کیفیت اساتید دانشگاه را نیز داشتیم .

مهاجرانی ضمن تشکر از تشکل های اجتماعی و محلی و سمن ها و خیریه ها ، بیان کرد : این روزها گزارش های جذابی را از این تشکل ها دریافت می‌کنیم که پیگیر حل مشکلات مردم هستند و این نشان از فرهنگ همدلانه عمیق را در کشور داریم ، لذا معتقدیم ایران کشوری رفتار همدلانه است و همین موضوع است که کمک می کند که ایران در طول این هزاران سال تمدن پاربرجایی بوده است .