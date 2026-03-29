به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان رزن با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان و سید ابوالحسن مصطفوی رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه آموزشی با اعتباری افزون بر ۳۸ میلیارد تومان ساخته شده و در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی و پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان منطقه به بهره‌برداری رسیده است.

مدرسه مذکور در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۲۲ مترمربع و در سه طبقه احداث شده و دارای ۱۲ کلاس درس، فضاهای آموزشی استاندارد، آزمایشگاه و امکانات جانبی از جمله سرویس‌های بهداشتی مجزا در هر طبقه است که بستر مناسبی برای ارتقای شاخص‌های آموزشی در منطقه فراهم کرده است.

استاندار همدان در مراسم افتتاج این مدرسه با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توجه به کیفیت محیط‌های تحصیلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت نیروی انسانی کارآمد و آینده‌ساز دارد.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در استان افزود: این رویکرد با تکیه بر مشارکت مردمی و ظرفیت‌های محلی در حال پیگیری است و بخش قابل توجهی از وزشی تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری خواهد رسید.