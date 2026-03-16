جلالی: مدرسه میناب داغ بزرگی بر دل ایران گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جلالی عنوان کرد: ابتدا به تمام خانواده هایی که عزیزان خود را از دست دادند تسلیت می گویم. سپس بابت درگذشت کودکان بی دفاع مدرسه میناب در حال درس خواندن بودند به ملت تسلیت می گویم و همین موضوع حال و روز ما را غمناک‌تر از همیشه کرده است. از این موضوع بسیار ناراحتیم.

مدافع استقلال درباره حمله وحشیانه دشمن به اماکن ورزشی افزود: متاسفم شاهد صحنه های اینچنینی در ورزشگاهی نظیر ۱۲ هزارنفری آزادی بودیم چون آنجا خاطرات زیادی از مسابقات کشتی و والیبال داشت. روزهای خوبی را برای تمام مردم ایران زمین آرزو می کنم.