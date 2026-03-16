۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

آکسیوس: آمریکا هزینه انسانی جنگ را کم جلوه می‌دهد

وبگاه آکسیوس اعلام کرد که آمریکا صحنه‌ تجاوز به ایران را به صورتی نمایش می‌دهد که هزینه انسانی آن را کم جلوه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که دولت ترامپ نخستین روز از تجاوز نظامی مشترک خود با رژیم صهیونیستی به خاک ایران را با حمله به 9دبستان دخترانه در میناب و شهادت کودکان آغاز کرد؛ اکنون صحنه‌ های تجاوز به ایران را به شکل بازی نمایش می‌دهد.

وبگاه آکسیوس اضافه کرد: دولت آمریکا صحنه‌های حمله (تجاوز نظامی) به ایران را با ادغام آن‌ ها با صحنه‌ ها و نمادهای بازی‌ های ویدیویی در شبکه‌ های اجتماعی منتشر کرده و آنها را مانند یک بازی ویدیویی در نظر می گیرد و با دعوت مردم آمریکا به تماشای آن، هزینه انسانی جنگ را کم جلوه می‌ دهد.

کد خبر 6776405

