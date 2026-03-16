به گزارش خبرگزاری مهر، افشین هادی چگینی ضمن بیان این مطلب افزود: حمله به مدرسه میناب و به شهادت رساندن ۱۶۰ دانش آموز و حمله به اماکن ورزشی ما یکی دیگر از جنایت های بزرگ آمریکا و شریک قدیمی خود اسرائیل است در حالیکه اماکن ورزشی همواره به عنوان نماد دوستی و صلح به دور از هر سیاست و تفکر می باشد.

چگینی ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر فرزانه انقلاب عنوان کرد رهبر معظم و شهید انقلاب علوی زندگی کرد و حسینی به شهادت رسید: اسرائیل منحوس و آمریکای خونخوار فکر کردند که با به شهادت رساندن رهبر عزیزمان می‌توانندضرباتی به نظام مقدس جمهوری اسلامی واردکنند ولی مردم فهیم و همیشه در صحنه در این شبها با حضور در خیابان های کشور با اعلام بیعت با رهبر جدید انقلاب نشان دادند همچنان پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه محکم ایستاده اند. جامعه ورزشهای رزمی نیز این حملات ناجوانمردانه را محکوم نموده و با رهبر سوم انقلاب آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب بیعت می نماید.

درپایان رئیس فدراسیون رزمی ضمن تبریک و تسلیت به شهادت رسیدن ۶ تن از رزمیکاران اسامی این افراد را به شرح زیر اعلام کرد و برای بازماندگان از خداوند صبر مسئلت نمود.

۱ـ امیر محمد نظامیوند چگینی سرباز وظیفه ورزشکار رشته ام ام ای در استان گیلان شهرلوشان

۲ـ شهید علی آزم ورزشکار رشته کیک بوکسینگ استان کهگیلویه و بویراحمد

۳ـامیرعلی چراغی ورزشکار رشته سامبو در شهرستان خرم‌آباد و لرستان

۴ـشهید سرهنگ پاسدار محمد کاشفی در حین ماموریت به شهادت رسید شهید بزرگوار در رشته کیک بوکسینگ شهرستان قرچک فعالیت داشتند

۵ـ شهید محمد مهدی حسینخانی، استان کرمان و ورزشکار رشته کیک بوکسینگ

۶- حسین قادری، ورزشکار رشته رزم‌آوران استان همدان