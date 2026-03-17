هدف اصلی دشمنان، تضعیف انسجام ملی و ایجاد آشوب در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست تبیین نقش هیئتهای ورزشی و سازمانهای مردمنهاد، با بیان اینکه دشمن از ابزارهای مختلف از جمله جنگ روانی و رسانهای استفاده میکند، افزود: هدف دشمن ایجاد یاس، تفرقه و بیثباتی در جامعه است، اما ملت ایران بار دیگر با حضور هوشمندانه خود، نقشههای آنان را خنثی کردهاند.
وی همچنین با تاکید بر نقش مردم در این شرایط، خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه، مهمترین عامل شکست محاسبات دشمن است و این حضور، بهمثابه یک مانور قدرت در برابر جنگ روانی دشمن عمل میکند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه امروز میدان جهاد، خیابانها و بطن جامعه بوده و همه باید در این میدان حضور فعال داشته باشند، افزود: هیئتهای ورزشی و سازمانهای مردمنهاد به دلیل ارتباط گسترده با بدنه جامعه، نقش مهمی در تبیین، آگاهیبخشی و ایجاد همبستگی دارند و باید از این ظرفیت بهدرستی استفاده کنند.
مقابلی بر ضرورت اتحاد ملی تاکید و اضافه کرد: امروز زمان همدلی و انسجام است و همه اقشار جامعه باید برای حفظ تمامیت ارضی کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان، نقش خود را ایفا کنند.
وی در پایان از جامعه ورزش و جوانان خواست با بسیج ظرفیتهای انسانی و اجتماعی، در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از کشور گام بردارند.
