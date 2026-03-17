بیرامی: قهرمانان ورزشی پیام صلح، اقتدار و عزت ملت ایران را به جهانیان

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی بعد از ظهر سه شنبه در نشست تبیین نقش هیئت های ورزشی و سازمان های مردم نهاد استان با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز جامعه ورزش و جوانان در کنار سایر ارکان کشور، وظیفهای مضاعف بر عهده دارد و یکی از مهمترین مأموریتهای این حوزه، امیدآفرینی در جامعه است؛ موضوعی که در شرایط کنونی یک ضرورت اساسی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه دشمنان هویت، تاریخ، استقلال و عزت ملت ایران را هدف قرار دادهاند، افزود: همه ما وظیفه داریم از میراث ارزشمندی که با مجاهدتهای فراوان به دست آمده، صیانت کرده و آن را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
بیرامی با اشاره به نقشآفرینی جامعه ورزش در عرصههای بینالمللی گفت: قهرمانان ورزشی به عنوان پرچمداران ایران اسلامی، با افتخارآفرینی در میادین جهانی، پیام صلح، اقتدار و عزت ملت ایران را به جهانیان منتقل میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ادامه داد: آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۴ با میزبانی گسترده مسابقات بینالمللی و حضور نمایندگان بیش از ۵۰ کشور، توانست جایگاه ویژهای در دیپلماسی ورزشی کشور ایفا کند و تصویری واقعی از امنیت، مهماننوازی و فرهنگ ایرانی ارائه دهد.
وی همچنین با تقدیر از فعالیتهای خودجوش هیئتهای ورزشی و سازمانهای مردمنهاد تصریح کرد: در این ایام، جامعه ورزش با صدور بیانیهها، حضور میدانی، راهاندازی پویشها و کمک به مردم، نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کرده است.
بیرامی با اشاره به ظرفیت گسترده این حوزه گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر در بدنه ورزش استان فعالیت دارند که این ظرفیت عظیم میتواند در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و رسانهای نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
وی در پایان از هیئتهای ورزشی و سمنها خواست با طراحی برنامههای خلاقانه و حضور فعالتر در میدان، در راستای تقویت انسجام ملی و حمایت از مردم و نیروهای مسلح گام بردارند.
