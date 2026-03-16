پرداخت ۳۷ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران راه و مسکن در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان بیان کرد: از ابتدای آغاز تجاوز صهیونی و آمریکایی به کشور و دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر فعال بودن پروژه‌های عمرانی، پرداخت مطالبات پیمانکاران در حوزه مسکن، راهسازی و بازآفرینی شهری در دستور کار راه و شهرسازی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی دو هفته گذشته تاکنون ۳۷۲ میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده که سهم بخش مسکن شامل آماده‌سازی اراضی ۲۷۰ میلیارد ریال، تامین خدمات روبنایی مانند مدرسه ۶۶ میلیارد ریال بوده و از محل اعتبار سازمان ملی زمین و مسکن واریز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: در بخش نوسازی و احیای بافت فرسوده نیز ۱۰ میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران طی دو هفته قبل پرداخت شده و ۲۵ میلیارد ریال اعتبار دیگر برای ادامه عملیات اجرایی ساخت هنرستان سادات شریعت‌پناهی سمنان در مرحله واریز به حساب پیمانکار قرار دارد.

حسینی طباطبایی با اشاره به پیگیری‌های متعدد راه و شهرسازی استان برای واریز مطالبات پیمانکاران حوزه راهسازی خاطرنشان کرد: با توجه به دستور تلفنی وزیر راه در سفر معاون شهرسازی و معماری به سمنان در ایام جنگ، پیگیری‌های متعدد در راستای پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران و آزمایشگاه‌ پروژه‌های دامغان به فولادمحله، پل شهرک صنعتی و تقاطع غیرهمسطح مهدیشهر صورت گرفته که این مهم در انتظار پرداخت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دارد.