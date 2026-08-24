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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

هزینه ۳۱هزار میلیارد ریالی برای پروژه‌های راه و مدرسه در استان سمنان

هزینه ۳۱هزار میلیارد ریالی برای پروژه‌های راه و مدرسه در استان سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از افتتاح ۶ مدرسه و ۱۷.۵ کیلومتر پروژه راه‌سازی در هفته دولت خبر داد که مجموع اعتبارات اعلام‌شده برای این طرح‌ها به ۳۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

سیدمحمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و بهره‌برداری شش مدرسه همزمان با هفته دولت سال جاری در شهرستان‌های تابعه اداره‌کل راه و شهرسازی استان سمنان خبر داد.

وی افزود: این شش مدرسه که از پروژه‌های نیمه‌تمام در سایت‌های مسکن مهر سمنان بوده‌اند، همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اعتبار صرف‌شده برای اجرای این طرح‌ها گفت: بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای احداث و تکمیل این ۶ مدرسه هزینه شده است.

حسینی طباطبایی تأمین نیاز سایت‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به فضاهای آموزشی و رفع کمبود مدرسه در این مناطق را از اهداف اجرای این طرح‌ها عنوان کرد.

وی همچنین از افتتاح ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این فاز از پروژه، ۱۶ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در ادامه از بهره‌برداری ۸.۵ کیلومتر از جاده دیباج در شهرستان دامغان خبر داد و افزود: این پروژه نیز با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 6925757

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