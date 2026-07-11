تکمیل یک باب مدرسه در سمنان؛ اعتبارات سازمان ملی زمین به کمک آمد

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل مدرسه رستم‌زاده سمنان از محل اعتبار سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد و ابراز کرد: این مدرسه در مجموعه نهضت ملی مسکن مرکز استان سمنان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه هدف از این طرح عمرانی، تامین نیاز آموزشی مساکن ملی شهرستان سمنان بود، افزود: عملیات ساخت این مدرسه سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین با بیان اینکه این مدرسه هم اکنون ۱۰۰ درصد تکمیل و آماده تحویل شده است، گفت: این مدرسه ۹ کلاس درس دارد.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه هر کلاس درس در این مدرسه ۳۵ متر مبع زیربنادارد، گفت: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنانکارفرمای این طرح محسوب می شود.

وی افزود: در کنار کلاس‌های درس، زمین بازی، اتاق مجموعه اداری، نمازخانه و ... نیز برای این طرح عمرانی و آموزشی، دیده شده است.