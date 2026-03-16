حدادی: هر کاری برای شهدای جنگ کنیم کم است/وظیفه ذاتی خود را نشان دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس از نخستین روزهای جنگ رمضان با ورود به مسائل فرهنگی تصمیم به حمایت معنوی از جان بر کفان نیروهای مسلح کشور گرفت حالا در اقدامی جدید نام ساختمان اداری این باشگاه را به یاد شهدای مدرسه دخترانه شجره طیبه به شهدای میناب تغییر داد.

پیمان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این موضوع گفت: وظیفه ذاتی یک ایران است تا از مام وطن در هر عرصه ای دفاع کند. ایرانی همیشه ایرانی است و وطن همواره یک سرزمین واحد برای خانواده بزرگی است که قلب تک تک آنها برای آبادی و آزادی می تپد.

مدیرعامل سرخپوشان افزود: کوچک‌ترین کاری که می توانستیم انجام دهیم نام گذاری ساختمان به اسم شهدای میناب بود. موکب های خود را نیز در سراسر کشور فعال کردیم و این راه و سلوک را هم ادامه می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حمله روز شنبه نهم اسفندماه متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب، ۱۶۵ نفر از جمله دانش‌آموزان، کادر آموزشی و برخی از والدین دانش‌آموزان جان خود را از دست دادند و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.