  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه‌های آمریکا در امارات

منابع خبری از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پایگاه‌های آمریکا در «دبی» و «الظفره» امارات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع خود از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پایگاه‌های آمریکا در «دبی» و «الظفره» امارات خبر داد.

این رسانه عربی همچنین به نقل از منابع خود از آتش سوزی گسترده ای در منطقه صنایع نفتی الفجیره امارات در پی حمله پهپادی خبر داد.

همچنین، شبکه العربیه گزارش داد که در پی وقوع آتش سوزی در منطقه صنایع نفتی فجیره، بارگیری نفت از این بندر متوقف شده است.

طی دو هفته اخیر، این بندر نفتی بارها شاهد آتش سوزی بوده است اما هر بار مقام های الفجیره اعلام کردند آتش سوزی را کنترل کرده و فعالیت در آن به حالت عادی بازگشته است.

بر اساس اعلام این شبکه ، با توجه به اهمیت بندر الفجیره به عنوان یکی از بنادر مهم در حمل و نقل نفت جهانی، مسئولان امارات با ارزیابی خسارت ناشی از آتش سوزی، در تلاش برای از سرگیری فعالیت بخش‌های آسیب دیده این بندر در سریع ترین زمان ممکن هستند.

کد خبر 6776433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

