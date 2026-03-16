به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع خود از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پایگاه‌های آمریکا در «دبی» و «الظفره» امارات خبر داد.

این رسانه عربی همچنین به نقل از منابع خود از آتش سوزی گسترده ای در منطقه صنایع نفتی الفجیره امارات در پی حمله پهپادی خبر داد.

همچنین، شبکه العربیه گزارش داد که در پی وقوع آتش سوزی در منطقه صنایع نفتی فجیره، بارگیری نفت از این بندر متوقف شده است.

طی دو هفته اخیر، این بندر نفتی بارها شاهد آتش سوزی بوده است اما هر بار مقام های الفجیره اعلام کردند آتش سوزی را کنترل کرده و فعالیت در آن به حالت عادی بازگشته است.

بر اساس اعلام این شبکه ، با توجه به اهمیت بندر الفجیره به عنوان یکی از بنادر مهم در حمل و نقل نفت جهانی، مسئولان امارات با ارزیابی خسارت ناشی از آتش سوزی، در تلاش برای از سرگیری فعالیت بخش‌های آسیب دیده این بندر در سریع ترین زمان ممکن هستند.