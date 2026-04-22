ارزیابی مدیران نهاوند به شکل روزانه و سرزده

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند ضمن تبیین اقتدار نظام در انتخاب رهبر سوم انقلاب، بر لزوم خدمت‌رسانی جهادی و نظارت سخت‌گیرانه بر بازار و ادارات تاکید کرد و افزود: انتخاب هوشمندانه رهبر سوم انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری، پیامی روشن از ثبات و پشتوانه مستحکم نظام به جهانیان مخابره کرد و موجب آرامش ملی شد.

وی ضمن تسلیت شهادت رهبر قائد امت و شهادت جمعی از فرماندهان در حملات اخیر دشمن، وحدت ملت ایران را سرمایه‌ای بزرگ دانست و اظهار کرد: با وجود شرایط حساس و ورود حجم قابل توجه مسافران نوروزی، با هم‌افزایی شورای تأمین و دستگاه‌های خدماتی، هیچ‌گونه خللی در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار ایجاد نشد و خدمات‌رسانی به مردم و مهمانان با مطلوبیت کامل انجام شد.

فرماندار نهاوند در خصوص فرآیندهای سیاسی پیش‌رو ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دو ماه پس از پایان شرایط جنگی موکول شده است و شهرستان نهاوند با ثبت آمار بالای داوطلبان، یکی از پیشگامان مشارکت مدنی در سطح استان است.

وی از اجرای طرح اختصاصی «فواد» (فوریت‌های اداری) خبر داد و افزود: تیم‌های بازرسی به صورت روزانه و سرزده، عملکرد مدیران، نظم اداری و به‌ویژه نحوه تکریم ارباب‌رجوع را ارزیابی می‌کنند تا میزان رضایتمندی مردم به حداکثر برسد.