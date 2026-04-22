۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

ارزیابی مدیران نهاوند به شکل روزانه و سرزده

همدان-فرماندار نهاوند گفت: تیم‌های بازرسی به صورت روزانه و سرزده، عملکرد مدیران، نظم اداری و به‌ویژه نحوه تکریم ارباب‌رجوع را ارزیابی می‌کنند تا میزان رضایتمندی مردم به حداکثر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند ضمن تبیین اقتدار نظام در انتخاب رهبر سوم انقلاب، بر لزوم خدمت‌رسانی جهادی و نظارت سخت‌گیرانه بر بازار و ادارات تاکید کرد و افزود: انتخاب هوشمندانه رهبر سوم انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری، پیامی روشن از ثبات و پشتوانه مستحکم نظام به جهانیان مخابره کرد و موجب آرامش ملی شد.

وی ضمن تسلیت شهادت رهبر قائد امت و شهادت جمعی از فرماندهان در حملات اخیر دشمن، وحدت ملت ایران را سرمایه‌ای بزرگ دانست و اظهار کرد: با وجود شرایط حساس و ورود حجم قابل توجه مسافران نوروزی، با هم‌افزایی شورای تأمین و دستگاه‌های خدماتی، هیچ‌گونه خللی در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار ایجاد نشد و خدمات‌رسانی به مردم و مهمانان با مطلوبیت کامل انجام شد.

فرماندار نهاوند در خصوص فرآیندهای سیاسی پیش‌رو ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دو ماه پس از پایان شرایط جنگی موکول شده است و شهرستان نهاوند با ثبت آمار بالای داوطلبان، یکی از پیشگامان مشارکت مدنی در سطح استان است.

وی از اجرای طرح اختصاصی «فواد» (فوریت‌های اداری) خبر داد و افزود: تیم‌های بازرسی به صورت روزانه و سرزده، عملکرد مدیران، نظم اداری و به‌ویژه نحوه تکریم ارباب‌رجوع را ارزیابی می‌کنند تا میزان رضایتمندی مردم به حداکثر برسد.

