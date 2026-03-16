میزان زکات فطره در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران عزیز،‌ و هم استانی‌های گرامی میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح زیر می‌باشد:

میزان زکات فطره، معادل (۳ کیلوگرم) گندم را به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان

و نیز معادل (۳ کیلو گرم) برنج خارجی به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و برنج ایرانی به مبلغ ۱ میلیون تومان به نیت زکات فطره بپردازند. مؤمنین عزیز توجه داشته باشند؛ شایسته است که زکات فطره را قبل از اقامه نماز عید فطر پرداخت نمایند.

لازم به ذکر است:

کفاره افطار غیر عمدی روزه، برای هر روز، یک مد ( ۷۵۰ گرم) طعام به مبلغ ۴۰ هزار تومان پرداخت گردد.

و برای کفاره افطار عمدی روزه به ازای هر یک روز ۲ میلیون و چهارصد هزار تومان بپردازند.

دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد آماده دریافت وجوهات، فطریه، کفاره، رد مظالم، خمس و زکات می‌باشد.»