هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور شبانهروزی مردم شهرستان شادگان در خیابانها و حمایت از نیروهای مسلح اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات، قدرت و توان الهی خود را به رخ جهانیان کشید که هرکدام از این مردم یک موشک خیبر شکن بودند که به دشمنان پیام مقاومت و ایستادگی میدادند.
وی همچنین ضمن تقدیر ویژه از تلاشهای شبانهروزی و مؤثر نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج در برقراری امنیت و نظم در منطقه، افزود: نقش این نیروها در تأمین امنیت شهرستان شادگان، امری حیاتی و ارزشمند است که جای تقدیر فراوان دارد.
نماینده مردم شادگان ادامه داد: این حضور گسترده مردم در این شرایط سخت که در کنار نیروهای نظامی و امنیتی به میدان آمدهاند، نشاندهنده قدرت و ارادهای است که انقلاب اسلامی در دل مردم به وجود آورده است.
خنفری در خاتمه گفت: مردم شهرستان شادگان از ابتدا و در تمامی مراحل این جنگ، همواره در خط مقدم حضور داشتند.
