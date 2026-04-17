۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

خنفری: حضور مستمر مردم در میدان عامل اصلی پیروزی ایران است

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مستمر مردم در میدان عامل اصلی پیروزی ایران در طول جنگ تحمیلی سوم بود.

به گزارش خبرنگار مهر, هاشم خنفری ظهر امروز جمعه در جمع مردم شادگان اظهار کرد: هوشیاری ملت و اقتدار نیروهای مسلح عامل شکست دشمن در جنگ رمضان بود.

وی افزود: ایران اسلامی با بهره‌گیری از توان داخلی و همبستگی محور مقاومت، نه تنها قدرت بازدارندگی خود را به نمایش گذاشت بلکه معادلات منطقه‌ای را نیز در برابر نبرد نابرابر تغییر داد.

خنفری ادامه داد: حضور مردم در صحنه و حمایت از نیروهای مسلح را عامل اصلی ناکامی دشمن در جنگ دانست.

نماینده مردم شادگان در خاتمه گفت: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده هر زمان مردم در صحنه حضور داشته‌اند، توطئه‌های دشمنان ناکام مانده و نصرت الهی شامل حال ملت ایران شده است.

