امنیت پایدار حاصل جانفشانی نیروهای مسلح و بصیرت مردم است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امنیت پایدار، حاصل انسجام و ایستادگی مجاهدانه نیرو های مسلح و همراهی آگاهانه مردم است.

وی ادامه داد :حضور آگاهانه مردم در میدان، موجب دلگرمی و اقتدار هرچه بیشتر نیروهای مسلح می‌شود.

نماینده مردم شادگان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح و حافظان امنیت، تأکید کرد: اتحاد، همدلی و حضور مردم در صحنه، ضامن حفظ استقلال، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

خنفری در خاتمه با اشاره به حضور گسترده مردم شهرستان شادگان در حمایت از نیروهای مسلح، گفت: تجمعات شبانه مردم در حمایت از نیروهای مسلح که هر شب با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود، جلوه‌ای از وحدت ملی و پیام روشنی از اقتدار ملت ایران به دشمنان است.