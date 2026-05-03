خنفری: مردم شادگان در تمام لحظات پای کار انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم شادگان با اشاره به حضور هوشمندانه مردم در صحنه بر عزم قاطع ملت ایران برای گرفتن انتقام خون شهدا و پاسخ سخت به تهدیدات دشمن تأکید و اظهار کرد: امروز ما شاهد نمایش اقتدار و بصیرت مردم ولایت‌مدار خود در حمایت از نظام و رهبری هستیم.

وی افزود: امنیت کشور مرهون اقتدار نیروهای مسلح و بصیرت مردم است و امنیت امروز ما، حاصل ایستادگی در برابر بزرگترین ابرقدرت‌های جهان و مرهون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن به دنبال تفرقه بین مسئولان و مردم است و همین حضور میدانی و در خیابان ها مشت محکمی بر دهان دشمنان و یاوه گویان است.

خنفری در خاتمه گفت: ایستادگی و حضور آگاهانه ملت ایران در میدان دفاع از کشور، تمام محاسبات و معادلات دشمنان را برهم زد و آنان را به عقب‌نشینی وادار کرد.