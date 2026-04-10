هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوشیاری ملت و اقتدار نیروهای مسلح، طرح توطئه دشمنان را به شکست کشاند.
وی افزود: حضور آگاهانه ملت در صحنه، در کنار هدایت رهبری، معادلات دشمنان را برهم زده و زمینهساز پیروزی نهایی خواهد بود.
نماینده مردم شادگان با اشاره به پیروزی بزرگ ملت مقاوم ایران ادامه داد: ۴۰ روز ایستادگی و حضور در خیابانها قدرت ایران را به رخ دشمنان کشید.
خنفری در خاتمه گفت: دو عامل مردم و نیروهای مسلح در کنار هدایتهای هوشمندانه رهبری، برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات ایران اسلامی افزود.
