۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۴

حضور مردم در خیابان‌ها هر توطئه‌ای را خنثی می‌کند

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در خیابان‌ها هر توطئه‌ای را خنثی می‌کند و این موضوع در طول جنگ رمضان بیشتر ثابت شد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوشیاری ملت و اقتدار نیروهای مسلح، طرح توطئه دشمنان را به شکست کشاند.

وی افزود: حضور آگاهانه ملت در صحنه، در کنار هدایت رهبری، معادلات دشمنان را برهم زده و زمینه‌ساز پیروزی نهایی خواهد بود.

نماینده مردم شادگان با اشاره به پیروزی بزرگ ملت مقاوم ایران ادامه داد: ۴۰ روز ایستادگی و حضور در خیابان‌ها قدرت ایران را به رخ دشمنان کشید.

خنفری در خاتمه گفت: دو عامل مردم و نیروهای مسلح در کنار هدایت‌های هوشمندانه رهبری، برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات ایران اسلامی افزود.

