نظارت جدی بر بازار در دستور کار مسئولان قضایی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب عصر دوشنبه در نشست شورای قضایی استان بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: حمایت و همراهی مردم مهم‌ترین پشتوانه کشور است و مسئولان باید با خدمت‌رسانی مؤثر، امید در جامعه را تقویت کنند.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مردم در حوزه اقتصادی اظهار داشت: نظارت بر بازار از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و آرامش در فضای اقتصادی جامعه برقرار بماند.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به نقش مردم در حمایت از نظام و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان افزود: مردم همواره در مقاطع مختلف دشمنان را ناامید کرده‌اند و همین همراهی و اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شود.

حجت الاسلام رجایی نسب در جمع مدیران قضایی استان تصریح کرد: اگر حمایت مردم وجود داشته باشد، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور هموارتر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه «سوخت حرکت کشور، حمایت مردم است»، اظهار کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند با عملکرد مناسب و خدمت صادقانه، سرمایه اجتماعی نظام را حفظ کرده و اجازه ندهند امید در میان مردم کمرنگ شود.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع نظارت بر زندان‌ها اشاره کرد و گفت: نظارت مستمر بر زندان‌ها و توجه به وضعیت زندانیان از وظایف مهم دستگاه قضایی است. در همین راستا واحد های مسئول در قالب کشیک از ظرفیت‌های قانونی برای اعطای مرخصی و تسهیلات قضایی به زندانیان واجد شرایط استفاده خواهند کرد تا ضمن رعایت موازین قانونی، زمینه بازگشت آنان به کانون های گرم خانواده فراهم شود.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر لزوم جلوگیری از به تعویق افتادن امورات تأکید کرد و بیان داشت: لازم است مدیران در شرایط سخت کنونی تمهیدات و تدابیر لازم به منظور جلوگیری از تعویق امور قضایی مردم پیش بینی کنند .

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای سند تحول قضایی گفت: شاخص‌های تعیین‌شده در این سند باید به عنوان محور برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دستگاه قضایی قرار گیرد تا بتوانیم در مسیر ارتقای کارآمدی و بهبود خدمات قضایی گام‌های مؤثری برداریم.

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان با اشاره گستردگی و تعدد حوزه های قضایی استان اظهار کرد: دادگستری استان فارس در میان مجموعه‌های قضایی کشور از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و در ارزیابی‌ها و شاخص‌های آماری قوه قضاییه نیز نقش و اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای یک ساله اعضای شورای قضایی استان فارس افزود: شورای قضایی استان از نظر کمی و کیفی ظرفیت مناسبی دارد و با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف می‌توان زمینه افزایش کیفی خدمت رسانی قضایی به مردم افزایش دهیم.