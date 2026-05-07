به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در اجتماع «بیعت با رهبر انقلاب» شهر آباد ضمن قدردانی از حضور پرشور و معنادار مردم، این اجتماع را نشانهای روشن از وفاق، همدلی و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
فرماندار تنگستان با اشاره به نقش مهم مردم در حفظ انسجام و صلابت کشور، گفت: بنا و ریشه این استواری، ایمان به خداوند متعال و باور عمیق به رهبری است؛ ایمانی که به گفته امام راحل (ره)، ملت ایران را در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان مقاوم نگه داشته است.
سلیمانی با تأکید بر اینکه دشمنان با همه امکانات و تجهیزات خود در برابر ملت ایران صفآرایی کردهاند، افزود: قدرت اصلی ما ایمان، وحدت و اتکای مردم به ارزشهای انقلاب است؛ همین ایمان است که اجازه نداده در برابر توطئهها و هجمهها عقبنشینی کنیم.
فرماندار تنگستان همچنین با قدردانی از نیروهای حافظ امنیت و رزمندگانی که در مرزها و نقاط حساس کشور در حال خدمت هستند، گفت: باید قدردان کسانی باشیم که با ایستادگی و آمادگی کامل، امنیت و آرامش امروز ما را رقم زدهاند، کسانی که در خط مقدم ایثار و مسئولیت ایستادهاند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: ما همه در میدان هستیم و هرکس باید در جایگاه خود، به وظیفهاش عمل کند؛ چرا که امروز دفاع از کشور تنها در یک جبهه خلاصه نمیشود، بلکه هر فرد در هر مسئولیت و موقعیتی میتواند سهمی در این مسیر داشته باشد.
سلیمانی در پایان با اشاره به روحیه مردم ایران گفت: مردم ایران، مردمی غیور، مؤمن و وفادار هستند که تا آخرین قطره خون پای نظام، انقلاب و آرمانهای خود ایستادهاند.
وی حضور گسترده مردم در این اجتماع را بسیار ارزشمند توصیف کرد و آن را همسنگ ایستادگی رزمندگان و نیروهای حاضر در خطوط مقدم دانست.
بوشهر-فرماندار تنگستان ضمن قدردانی از حضور پرشور و معنادار مردم، این اجتماع را نشانهای روشن از وفاق، همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی عنون کرد.
