به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در مراسم تجدید بیعت مردم روستای خورشهاب تنگستان با آرمان‌های انقلاب و رهبر فرزانه، در سخنان خود با اشاره به نقش مهم روستاها در پیشرفت و امنیت کشور، بر لزوم همدلی و اتحاد مردم و مسئولان برای حل مشکلات و توسعه شهرستان تأکید کرد.



وی ضمن قدردانی از حضور گسترده و باشکوه مردم در این آیین، بیعت آنان با رهبری را نماد عزت و استقلال ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد : مردم تنگستان همواره در صحنه‌های حساس انقلاب، حضوری فعال و تأثیرگذار داشته‌اند.

در ادامه موج حمایت‌های مردمی و نمایش وحدت ملی، مردم ولایت‌مدار و انقلابی روستای «خورشهاب» در شهرستان تنگستان، با حضور خود، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری تجدید بیعت کردند.

این آیین معنوی با هدف تجدید پیمان با امام زمان (عج) و سومین رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، با شور و اشتیاق فراوانی از سوی اهالی این منطقه همراه بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و درود بر رهبری، انزجار خود را از استکبار جهانی و وفاداری خود را به نظام اسلامی و رهبر فرزانه اعلام و تأکید کردند که تا پای جان از آرمان‌های شهدا و ولایت فقیه دفاع خواهند کرد.



این مراسم در فضایی سرشار از معنویت و همبستگی ملی به پایان رسید و نشان داد که مردم تنگستان همچون گذشته، پاسداران حریم ولایت و امنیت کشور هستند.