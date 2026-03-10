بیعت باشکوه مردم دیار رئیسعلی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان سهشنبهشب در این آیین معنوی ضمن تسلیت شهادت رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای و تبریک رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، اظهار کرد: امروز مردم دلوار، که همواره در خط ولایت و ایمان ایستادهاند، بار دیگر نشان دادند که عهدشان با انقلاب و ولایت، عهدی ریشهدار و خدشهناپذیر است و راه امام، راه رهبری و راه شهدا ادامه دارد و ما همه با قلبی مالامال از ایمان با رهبر جدید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، تجدید بیعت میکنیم.
مسلم سلیمانی افزود: تاریخ دلوار گواه وفاداری مردمی است که در دشواریها همواره پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند و امروز، بیعت مردم تنگستان و دلوار، نماد وحدت و استمرار مسیر ولایت فقیه است؛ مسیری که با خون شهدا و ایثار نسلها استوار شده است.
در ادامه مراسم، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبران انقلاب، شعارهای وفاداری به آرمانهای انقلاب، ادامه راه شهدا و حمایت از ولایت فقیه سر دادند.
